Die Füchse Berlin treffen am 3. Spieltag der Handball Champions League auf den FC Porto. Der Anwurf ist um 18.45 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Gruppenzweite trifft auf den Gruppendritten. Die Füchse Berlin wollen am Donnerstag (18:45 Uhr) gegen den FC Porto weitere wichtige Punkte in der Champions League einfahren.

Beide Mannschaften haben derzeit zwei Punkte. Aufgrund des besseren Torverhältnisses liegen die Berliner derzeit jedoch vorne. Zum Auftakt feierten die Füchse einen deutlichen 44:33-Erfolg gegen Partizan Belgrad, ehe sie sich am zweiten Spieltag dem ungarischen Top-Klub Veszprem mit 29:35 geschlagen geben mussten.

Auch der FC Porto kommt auf einen Sieg und eine Niederlage. Für beide Mannschaften steht damit einiges auf dem Spiel: Nur die beiden Erstplatzierten der Gruppe ziehen direkt in die Hauptrunde ein – und Veszprem sollte das Hauptrunden-Ticket mit sechs Punkten so gut wie sicher haben.

Handball-Champions-League: So können Sie Füchse Berlin – FC Porto verfolgen

Free-TV: –

– Stream: Dyn

Dyn Alle Infos:

Für die Füchse Berlin steht die Begegnung allerdings unter schwierigen Vorzeichen. Nach der Klub-WM in Ägypten muss Trainer Nicolej Krickau weiterhin auf Spieler verzichten. Bob Hanning hatte nach dem Spiel gegen Bietigheim berichtet, dass „die Hälfte der Spieler mit großen Magenproblemen“ zu kämpfen hatte.

Auch vor dem Champions-League-Duell bestätigte Krickau, dass noch nicht alle Akteure wieder vollständig fit sind. „Wir haben einen großen Teil des Kaders, der noch nicht fit ist und noch Probleme hat“, erklärte der Trainer. Auch Mathias Gidsel ist noch nicht wieder bei voller Leistungsfähigkeit. Der Däne kämpft weiterhin mit den Folgen eines Pferdekusses am Oberschenkel. Zwar befindet er sich auf dem Weg der Besserung, doch bei 100 Prozent ist der Superstar noch nicht.