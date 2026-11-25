In seinem neuen Buch vergleicht die Handball-Legende die Heim-WM 2027 mit dem Turnier vor 20 Jahren.

Handball-Ikone Stefan Kretzschmar rechnet bei der Heim-WM 2027 im Januar mit einem neuen Wintermärchen. „Deutschland wird Weltmeister!“, schreibt der frühere Nationalspieler in seinem Buch „Harzblut. Das Handball-Manifest“, das am Donnerstag erscheint. 20 Jahre nach dem letzten deutschen WM-Titel prognostiziert Kretzschmar ein noch größeres Spektakel als beim Wintermärchen im eigenen Land 2007.

„Das wird das größte Handballfest, das wir jemals gesehen haben. Diese WM wird alles in den Schatten stellen, was wir im deutschen Handball bisher erlebt haben“, so der 53-Jährige. Der Stellenwert der Sportart habe sich seit 2007 auch durch die größere mediale Präsenz und die sozialen Netzwerke verändert. Die Heim-EM 2024 habe bereits gezeigt, welche Begeisterung ein solches Turnier in Deutschland auslösen könne.

Kretzschmar: „Die Mannschaft muss liefern“

Entscheidend sei allerdings das sportliche Abschneiden der deutschen Auswahl. „Die Mannschaft muss liefern. Ein Heimturnier entwickelt seine volle Kraft nur, wenn die eigene Mannschaft lange genug dabeibleibt“, schreibt Kretzschmar. Vor allem auf die Unterstützung der Fans in Köln, wo neben der Hauptrunde auch die gesamte K.o.-Phase ausgetragen wird, setzt der frühere Linksaußen große Hoffnungen.

„Wenn Du in einem K.o.-Spiel irgendwann müde wirst und 19.000 Menschen Dir vermitteln, dass Müdigkeit für die nächsten zwanzig Minuten leider nicht vorgesehen ist, passiert etwas“, so Kretzschmar. Wie schon beim Titelgewinn vor zwei Jahrzehnten könne die Atmosphäre in den Hallen die deutsche Mannschaft tragen. „2007 haben wir gesehen, was daraus entstehen kann“, schreibt Kretzschmar, „2027 werden wir es wieder sehen“.