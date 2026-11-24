Der Bundestrainer gibt ein ausführliches Update zur angeschlagenen Leistungsträgerin. Das Spiel am Donnerstag könnte zu früh kommen.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch hat die Chancen auf einen Einsatz von Leistungsträgerin Xenia Smits im ersten EM-Härtetest als eher gering eingestuft, sich für das Turnier aber zuversichtlich geäußert. „Xenia ist noch in Behandlung und muss zunächst trainieren. Da haben wir keinen Stress, wir werden sehen, ob es reicht“, sagte Gaugisch in einer Medienrunde am Dienstag: „Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht so hoch, weil wir vorsichtig und bedacht damit umgehen wollen.“

Smits war am Montag mit der Mannschaft ins Quartier nach Ludwigsburg gereist, sie sei aktuell jedoch „noch nicht spielfähig. Sie hat eine kleine Blessur, die sie noch ein paar Tage hindert. Aber sie ist sehr aktiv in Mannschaftssitzungen dabei“, sagte Gaugisch. Auch Mareike Thomaier habe das erste Mannschaftstraining ausgelassen, sie war letzte Woche krank. Die DHB-Frauen treffen im ersten von zwei Testspielen am Donnerstag (19.30 Uhr/ProSieben MAXX und Dyn) zunächst in Stuttgart auf Frankreich, zwei Tage später folgt die Revanche in Neu-Ulm.

Die 32-jährige Smits, die im August erstmals Mutter geworden war und hinter deren Einsatz bei der EM (3. bis 20. Dezember) seitdem Fragezeichen standen, sei für Gaugisch „ein hundertprozentiges Puzzlestück des Teams, auch wenn sie noch nicht voll aktiv bei der Einheit mitgemacht hat“. Die Vorgeschichte wolle der Trainer nun bei der Bewertung ihrer Situation ausblenden, es gehe gerade nur um die Verletzung: „Für mich ist sie eine dieser 17 Spielerinnen. Sie hat eine Blessur und wird deswegen so behandelt, als wenn eine andere Spielerin das hätte.“

DEINE MEINUNG

Ihren Stellenwert für die Mannschaft unterstrich Gaugisch mehrmals. Er hoffe, Smits Stück für Stück fit zu bekommen: „Aber da bin ich guter Dinge, weil sich die medizinische Abteilung Tag und Nacht mit ihr beschäftigt.“ Einen genauen Zeitplan gebe es nicht, „aber solange es eine Chance gibt, dass sie auf die Platte geht, bleibt sie bei uns.“