Der Handballstar kritisiert den Kauf von gezüchteten Haustieren zu Weihnachten. Mit seiner Hündin Elfi setzt er sich für den Tierschutz ein.

Ein Team für den Tierschutz: Handball-Nationalspieler Juri Knorr wirbt zusammen mit seiner Hündin Elfi für eine Kampagne der Tierrechtsorganisation PETA. „Adoptieren, nicht kaufen!“, lautet die Botschaft der Aktion, für die Knorr sich einsetzt. „Die Tierheime sind alle überfüllt – und jedes Tier freut sich über ein neues Zuhause. Wenn ihr euch einen tierischen Mitbewohner wünscht – bitte adoptiert“, sagt Knorr, der seine Hündin aus Rumänien adoptiert hat.

„Ich finde es gut, wenn man der Gesellschaft auch unangenehme Dinge zeigt. Tierleid existiert im extremen Ausmaß. Viele Menschen schauen vielleicht lieber weg und wollen sich damit nicht belasten“, sagte Knorr im SID-Gespräch zu seinen Beweggründen: „Bei unserem ganz konkreten Projekt geht es darum, keine Hunde oder andere Haustiere vom Züchter zu kaufen. Das ist ein Thema, mit dem ich persönliche Erfahrungen habe und hinter dem ich voll stehe.“

Vor allem die Hundezucht ist Knorr ein Dorn im Auge. „Für mich ist das eine Industrie, die man kritisch hinterfragen muss“, so der 26-Jährige: „Man sollte sich überlegen, ob man nicht einem Tier helfen kann, das bereits auf der Welt ist.“ Es gäbe „so viele Hunde, die ein Zuhause suchen, auch in deutschen Tierheimen“. Mit der Kampagne hofft der Handballstar, der mit der deutschen Mannschaft im Januar bei der Heim-WM um den Titel kämpft, mehr Menschen für das Schicksal von Tieren zu sensibilisieren.

Knorr kann es nicht nachvollziehen, wenn gezüchtete Haustiere zu Weihnachten verschenkt werden. „Ein Tier ist kein Gegenstand, den man kauft und irgendwann womöglich dann wieder abgibt“, sagte er. Man übernehme „Verantwortung für ein Lebewesen. Gerade bei Hunden aus dem Tierschutz muss man wissen, dass sie möglicherweise schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht jeder Hund ist sofort der perfekte Familienhund. Man muss bereit sein, sich darauf einzulassen. Ich finde, man sollte sich viel stärker in die Tiere hineinversetzen und nicht nur daran denken, welchen Hund man selbst gerne hätte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Käufer bestimmter Hunderassen mehr an eigene Interessen denken als an das Tier.“