Golfstar Tiger Woods kehrt nach mehr als zwei Jahren ins Teilnehmerfeld eines Golfturniers zurück.

Golfstar Tiger Woods kehrt nach mehr als zwei Jahren Pause samt Achillessehnenriss und Autounfall auf die internationale Bühne zurück. Wie der 15-malige Major-Champion am Dienstag auf Instagram bekannt gab, wird der 50-Jährige bei seinem eigenen Turnier, der Hero World Challenge auf den Bahamas, antreten.

Woods komplettiert als einer der drei verbliebenen Teilnehmer das 20-köpfige Teilnehmerfeld. Das viertägige Turnier im Albany Golf Club beginnt am 3. Dezember, gespielt werden 72 Löcher. Die Erlöse gehen unter anderem an die von Woods gegründete TGR Foundation. Das Turnier steht zwar im Kalender der PGA Tour, ist aber inoffiziell. Deshalb gibt es weder FedEx-Cup-Punkte noch offizielles Preisgeld.

Tiger Woods kehrt zurück Tiger Woods kehrt zurück © IMAGO/EPA

Golf: Woods spielte letztmals 2024 ein Turnier

Sein bislang letztes offizielles Turnier spielte Woods im Juli 2024. Bei der Open Championship in Royal Troon verpasste er damals den Cut. Die komplette Saison 2025 fiel er wegen eines Risses der linken Achillessehne aus. Zusätzlich musste er sich Ende vergangenen Jahres wegen anhaltender Rückenschmerzen operieren lassen.

Abseits des Sports machte Woods in diesem Jahr einmal mehr Schlagzeilen. Am 27. März streifte er mit seinem SUV in der Nähe seines Hauses auf Jupiter Island einen Lkw-Anhänger, als er auf einer Wohnstraße überholen wollte, und überschlug sich.

Die Staatsanwaltschaft hatte Woods vorgeworfen, unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein. Im September ging er daraufhin einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Er widersprach den Vorwürfen des rücksichtslosen und fahrlässigen Fahrens sowie der Verweigerung eines Drogentests nicht.

Im Gegenzug ließ die Staatsanwaltschaft den schwerwiegendsten Vorwurf fallen. Das Gericht entzog Woods den Führerschein für fünf Jahre und verhängte eine Geldstrafe von 1500 Dollar.