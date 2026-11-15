Rekord eingestellt: Race to Dubai geht wieder an McIlroy

Der Nordire gewinnt zum achten Mal und zieht mit Colin Montgomerie gleich.

Golfstar Rory McIlroy hat zum achten Mal das Race to Dubai gewonnen und damit den Rekord von Colin Montgomerie eingestellt. Der Nordire triumphierte bereits zum fünften Mal in Folge in der Gesamtwertung der DP World Tour.

McIlroy, beim mit zehn Millionen Dollar dotierten Saisonfinale in Dubai mit 278 Schlägen Zweiter hinter dem Engländer Tyrrell Hatton (273), widmete den Erfolg seinem Vater Gerry, der sich Ende September einer beidseitigen Lungentransplantation unterziehen musste und seither im Krankenhaus behandelt wird.

„Mein Vater ist ein enorm wichtiger Teil meines Lebens und mein größter Unterstützer“, sagte der sechsmalige Majorsieger McIlroy: „Er war es, der mich zum Golfsport gebracht hat. Er hat mir immer gesagt, ich solle meinen Träumen folgen, niemals aufgeben und niemals glauben, dass ich nicht gut genug sei.“

McIlroy setzte sich sich am Sonntag im Race to Dubai mit 5044,86 Punkten gegen den Spanier Eugenio Chacarra (280) durch, da dieser das Turnier nur auf Rang drei beendete und im Klassement am Ende bei 4919,79 Punkten stand.

Der Schotte Montgomerie hatte die Gesamtwertung von 1993 bis 1999 in Serie gewonnen, 2005 war ihm sein achter und letzter Erfolg gelungen. Bernhard Langer gewann 1981 und 1984, Martin Kaymer 2010.