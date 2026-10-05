Der US-Amerikaner setzt sich bei der Bank of Utah Championship durch.

Golfprofi Austin Smotherman hat bei der Bank of Utah Championship den ersten PGA-Tour-Sieg seiner Karriere gefeiert. Der 32-jährige US-Amerikaner setzte sich im Black Desert Resort in Ivins mit einem Gesamtergebnis von 25 unter Par und zwei Schlägen Vorsprung auf seinen Landsmann Doug Ghim durch. Trace Crowe und David Ford (beide USA) teilten sich Rang drei, Stephan Jäger (München) kam auf den geteilten 26. Platz.

Die Bank of Utah Championship ist Teil der „FedExCup Fall“-Serie der PGA-Tour. Spitzen-Golfer verzichten nach der Teilnahme an den Playoffs zum Saisonabschluss meist auf einen Start bei diesem Turnier. So war der Weg frei für Smotherman, die Nummer 121 der Weltrangliste.