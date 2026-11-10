Xavi über Trainer-Belastung: „Fällt schwer, einzuschlafen“

Angesprochen auf seinen derzeit kranken Amtskollegen Vincent Kompany vom FC Bayern, gibt der Bondscoach Einblicke in den harten Job als Trainer.

Xavi Hernández fühlt mit Vincent Kompany. Im Mittelfeld des FC Barcelona war Spaniens Fußball-Ikone einst ein Meister darin, sich dem Druck des Gegners geschickt zu entziehen. Mittlerweile als Nationaltrainer der Niederlande tätig, spürt auch Xavi wie viele seiner Amtskollegen die große Last der Verantwortung und die hohe Belastung seiner neuen Rolle an der Seitenlinie.

„Wir stehen unter großem Stress, wir spüren großen Druck. Manchmal fällt es schwer, einzuschlafen. Aber das gehört zu unserem Job dazu“, sagte der 46 Jahre alte Trainer von Deutschlands Gruppengegner in der Nations League vor Oranjes Duell mit Griechenland (Freitag, 20.45 Uhr/DAZN).

Anlass für Xavis offene Worte war eine Frage zu seinem Amtskollegen Kompany vom FC Bayern, der derzeit wegen einer Hirnhautreizung infolge einer verschleppten Grippe längere Zeit ausfällt und damit eine Debatte über die Belastung von Fußball-Trainern ausgelöst hat.

„Natürlich habe ich von Vincent Kompany gehört. Nicht nur Vereinstrainer haben es schwer, sondern auch Nationaltrainer“, sagte Xavi, der mit Tabellenführer Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase am 16. November im Berliner Olympiastadion bei der DFB-Elf gastiert. In Richtung München und Kompany schickte Xavi derweil Genesungswünsche: „Ich hoffe, dass er sich gut erholt. Er leistet großartige Arbeit beim FC Bayern München.“