Der türkische Verband trennt sich offenbar von seinem Nationaltrainer. Unter Vincenzo Montella legte der WM-Teilnehmer zuletzt einen Tiefflug hin.

Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella muss seinen Posten offenbar räumen. Wie die türkischen Medien Fanatik und Milliyet übereinstimmend berichten, haben sich Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu und das Führungsgremium des TFF entschieden, den Italiener zu entlassen.

Offiziell bestätigt ist die Entscheidung bisher nicht.

Türkei kann nicht mehr gewinnen

Unter Montella erlebte die türkische Auswahl nach der enttäuschenden Teilnahme an der Weltmeisterschaft einen sportlichen Tiefflug. In der Nations League wurden die ersten vier Spiele allesamt verloren, mit einem Torverhältnis von 2:11. Die Gegner sind mit Belgien, Italien und Frankreich allerdings auch hochkarätig. Die Rufe nach Montellas Abgang waren in der Presse schon während der Länderspielphase laut geworden.

Montella war 2023 als Nachfolger von Stefan Kuntz verpflichtet worden. Der Vertrag des 52-Jährigen ist bis 2028 gültig. Dem Bericht von Milliyet zufolge soll er mit fünf Monatsgehältern abgefunden werden – insgesamt 915.000 Euro. Unter seiner Leitung holte die Türkei in 40 Spielen 21 Siege und fünf Unentschieden, 14 Begegnungen gingen verloren.

Schon von der Entlassung von Kuntz hatten türkische Medien vorab berichtet, während der Verband diese zunächst dementierte – und der Europameister von 1996 seinen Job dann doch los wurde.

Vier Pleiten in Serie wie zuletzt gab es seit 1988 nicht mehr. „Montella, tritt zurück!“, hallte es beim jüngsten 1:3 gegen Italien durch das Stadion von Bologna. Er spüre „die Unterstützung und Zuneigung“, die ihm und den Spielern entgegengebracht werde, immer noch, betonte Montella aber. Im Stadion gebe es manchmal negative Reaktionen, „aber egal, wohin wir gehen, hinter uns steht eine ganze Armee“.

mit Sport-Informations-Dienst.