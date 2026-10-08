Harry Kane krönt mit einer Galavorstellung seinen Rekord-Abend im Trikot der englischen Nationalmannschaft. Auf die Frage nach dem Ballon d'Or gibt es für Kollegen und Experten hinterher nur eine Antwort.

An einem solchen Abend führen selbst verunglückte Aktionen zum Erfolg. Nach einer etwas verstolperten Flanke von Harry Kane lenkte Tschechiens Abwehrspieler Vladimir Coufal den Ball in der 27. Minute fast unbedrängt ins eigene Tor. Ein Zufallstreffer eröffnete Kanes Rekord-Abend am Dienstag, den der Torjäger des FC Bayern mit einem eigenen Doppelpack beim 3:0-Sieg für seine Engländer krönte.

Mit seinem 125. Länderspiel zog Kane mit Rekordspieler Peter Shilton gleich. Die einstige Torhüter-Legende verneigte sich anschließend vor dem 33-Jährigen. „Ich weiß, wie viel Hingabe und harte Arbeit du investiert hast, um das zu erreichen“, sagte der 77-Jährige in einer Videobotschaft.

Harry Kane holte am Dienstag Englands Rekordspieler Peter Shilton ein Harry Kane holte am Dienstag Englands Rekordspieler Peter Shilton ein © IMAGO/Every Second Media

Lobeshymnen auf Kane

Ob Trainer Thomas Tuchel, die Teamkollegen um Jude Bellingham oder auch die englische Presse sowie die Expertenriege – sie alle stimmten Lobeshymnen auf Kane an, der mit seinen Toren Nummer 90 und 91 am Dienstag seinen Status als Rekordtorschütze der Three Lions weiter ausgebaut und damit einmal mehr seinen herausragenden Wert unterstrichen hat.

Für Gary Lineker, der im Sommer seinen Rekord als Englands WM-Rekordtorschütze an Kane verlor, war bereits während der Weltmeisterschaft klar: „Harry Kane ist der Beste, den wir jemals hervorgebracht haben“, sagte er damals der Sun. Entgegen der weitläufigen Meinung sei der Bayern-Star „nicht nur Englands bester Torjäger“, sondern verkörpere eben auch im Gesamtpaket als „kompletter Spieler“ absolute Weltklasse.

Lineker selbst gilt als einer der begnadetsten Fußballer aus dem Mutterland des Fußballs. In 80 Spielen für die Three Lions erzielte er 48 Tore – womit er in der ewigen Rangliste der Torjäger der englischen Nationalmannschaft hinter Kane (84), Wayne Rooney (53) und Bobby Charlton (49) auf dem vierten Platz liegt.

DEINE MEINUNG

Rekordschütze Rooney hat Kane längst hinter sich gelassen, einzig der Traum vom ersten englischen WM-Titel seit 1966 blieb auch für Kane bislang ein unerfüllter. Lange haftete ihm auf der Insel das Image eines ewigen Zweiten an. Für Tottenham Hotspur erzielte er in 435 Spielen 280 Tore, doch Kane musste erst England den Rücken kehren und zum FC Bayern wechseln, um große Titel zu gewinnen.

Tuchel würdigt Kane als „Legende des englischen Fußballs“

Tuchel würdigte Kane am Dienstag als „eine Legende des englischen Fußballs“. Auch Bellingham zog seinen Hut. „Er ist der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat, und es ist eine Ehre, mit ihm zu spielen. Er ist so gut wie niemand sonst“, sagte der Mittelfeldstar von Real Madrid bei ITV. „Er schießt Tore wie am Fließband, geht tief in die gegnerische Hälfte und gewinnt Zweikämpfe. Er wird immer besser.“

Kane ist gerade dabei, sich selbst zu übertreffen. 13 Tore hat er in diesem Jahr für England erzielt. Eine bessere Trefferquote innerhalb eines Kalenderjahrs hatte nur ein englischer Nationalspieler vor ihm: Harry Kane. Drei Tore fehlen ihm noch zu seiner eigenen Rekordmarke aus dem Jahr 2021.

Auf die Frage, an wen der Ballon d’Or gehen sollte, gab es daher am Abend in London nur eine Antwort. „Harry Kane sollte den Ballon d’Or gewinnen. Er hat alle Erwartungen übertroffen“, sagte Morgan Rogers und verwies auf Kanes Leistungen in diesem Jahr. „Was kann man noch mehr von ihm erwarten? Das sollte belohnt werden. Ich weiß, ich bin befangen und leider habe ich keine Stimme, aber er hätte meine Stimme.“

Ballon d’Or? „Wenn Kane nicht gewinnt, wäre das eine Farce“

Der ehemalige englische Torhüter Paul Robinson wurde als Experte bei der BBC noch deutlicher. „Wenn Harry Kane nicht gewinnt, wäre das in diesem Jahr sicherlich eine Farce. Die Konkurrenz ist hart, aber niemand kann mit seinen Zahlen mithalten“, urteilte der 46-Jährige.

Für die Bayern schoss Kane in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen sagenhafte 61 Tore. Auch in dieser Saison steht er nach sieben Spielen bereits wieder bei sechs Treffern, wobei er es sich erlaubte, in den ersten beiden Bundesligaspielen sogar torlos zu bleiben.

Mit der jüngsten Gala gab Kane erneut eine eindrucksvolle Empfehlung ab – die allerdings keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis der Wahl zum Ballon d’Or haben wird. Denn seit dem 28. September ist die Abstimmung beendet.

Kane bleibt bei Frage nach Ballon d’Or bescheiden

Auch die herausragenden Leistungen von Kanes Bayern-Kompagnon Michael Olise für die französische Nationalmannschaft zuletzt kamen dafür zu spät. Dennoch gehen die Blicke gebannt Richtung 28. Oktober, wenn das Ergebnis in London im Rahmen einer großen Gala verkündet wird.

Kane selbst gab sich am Dienstagabend gelassen. „Ich fühle mich sehr wohl damit, dass mein Name im Gespräch ist. Ich denke, das ist die Folge davon, viele Dinge richtig zu machen“, sagte er ganz bescheiden.

„Ich bin stolz auf die Rekorde, die ich erreicht habe und ich bin ohne Zweifel stolz darauf, für Auszeichnungen wie den Ballon d’Or im Rennen zu sein.“

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