Medien: Türkei trennt sich von Trainer Montella

Nach der WM-Enttäuschung setzt es in der Nations League vier Niederlagen - zu viel für den Coach.

Erst die riesige WM-Enttäuschung mit dem Vorrunden-Aus, jetzt vier Niederlagen in vier Nations-League-Spielen: Der türkische Fußballverband wird offenbar auf die Talfahrt seiner Nationalmannschaft reagieren und sich von Trainer Vincenzo Montella trennen. Das berichtet die Zeitung Milliyet, laut italienischen Medien wie der Gazzetta dello Sport stehe das Aus unmittelbar bevor. Eine offizielle Bestätigung steht aus.

Die Trennung von dem 52-jährigen Italiener sei von Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu und dessen Führungsgremium beschlossen worden, heißt es. Die Türkei scheiterte bei der WM im Sommer überraschend schon in der Gruppenphase an den Gegnern Australien (0:2), Paraguay (0:1) und USA (3:2). In der Nationenliga setzte es gegen Frankreich (0:1), Italien (1:4/1:3) und Belgien (0:3) teils deutliche Niederlagen.

Montella hatte das Amt 2023 von Stefan Kuntz übernommen und die Türkei bei der EM 2024 ins Viertelfinale (1:2 gegen die Niederlande) sowie zur WM 2026 geführt. Schon von der Entlassung von Kuntz hatten türkische Medien vorab berichtet, während der Verband diese zunächst dementierte – und der Europameister von 1996 seinen Job dann doch los wurde.

Montellas Vertrag war bis zur EM 2028 datiert. Dem Bericht von Milliyet zufolge soll er mit fünf Monatsgehältern abgefunden werden – insgesamt 915.000 Euro. Unter seiner Leitung holte die Türkei in 40 Spielen 21 Siege und fünf Unentschieden, 14 Begegnungen gingen verloren.

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Vier Pleiten in Serie wie zuletzt gab es seit 1988 nicht mehr. „Montella, tritt zurück!“, hallte es beim jüngsten 1:3 gegen Italien durch das Stadion von Bologna. Er spüre „die Unterstützung und Zuneigung“, die ihm und den Spielern entgegengebracht werde, immer noch, betonte Montella aber. Im Stadion gebe es manchmal negative Reaktionen, „aber egal, wohin wir gehen, hinter uns steht eine ganze Armee“.