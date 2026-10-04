Lothar Matthäus: Das hat Cristiano Ronaldo nicht verdient

Lothar Matthäus leidet beim Blick auf die Situation um Cristiano Ronaldo und die Nationalmannschaft. Geht es nach dem TV-Experten, hätte der Weltstar einen besseren Abschied verdient.

Lothar Matthäus glaubt nicht an eine Rückkehr von Cristiano Ronaldo in die portugiesische Nationalmannschaft. Der Weltstar sei „wahrscheinlich auch unten durch bei der Mannschaft, nicht nur beim Trainer“, sagte der TV-Experte bei RTL.

Ronaldo hatte das Nationalteam vor einigen Tagen unerlaubt verlassen, einen genauen Grund nannte er in einem kurzen Statement nicht.

Lothar Matthäus spricht über Cristiano Ronaldo Lothar Matthäus spricht über Cristiano Ronaldo © IMAGO/Moritz Müller

„Große Karriere, Glückwunsch an ihn“, sagte Matthäus: „Er hat so viel für den Fußball gemacht, man kann nur danke sein. Der Abgang hätte würdiger ausfallen müssen.“

Matthäus: Geschichte mit Ronaldo „noch trauriger“

Noch ist nicht klar, ob Ronaldo noch einmal in die Portugal-Auswahl zurückkehren könnte. Trainer Jorge Jesus öffnete nach dem zweiten Sieg ohne den Superstar zumindest die Tür für ein Comeback: „Ich weiß nicht, was passieren wird, für mich ist alles offen. Er muss sich vor der Nominierung entscheiden, wie es mit seinem Leben weitergehen soll. Wenn er spielt und in der Nationalmannschaft sein möchte, kann er zurückkommen, wann immer er will – warum nicht?“

Matthäus verwies derweil auch auf den Altstar Luka Modric, der jüngst mit Kroatien gegen England unter die Räder gekommen war (0:7). „Das hat Modric nicht verdient. Das hat Ronaldo nicht verdient. Die haben uns so schöne Stunden bereitet.“ Die Klatsche sei traurig, „noch trauriger ist natürlich die Geschichte mit Ronaldo. Ich hoffe, dass man sich am Ende noch in die Augen schauen kann.“

Nur eine Rückkehr Ronaldos auf den Platz hält er nicht mehr für realistisch: „Ich gehe nicht davon aus, dass er noch ein Länderspiel für Portugal macht.“