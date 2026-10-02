Edin Dzeko bestreitet sein letztes Länderspiel für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Der Nationalheld wird gebührend gefeiert und emotional verabschiedet.

Diese Szenen gingen unter die Haut: Edin Dzeko ist am Freitagabend emotional aus der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas verabschiedet worden.

Im Nations-League-Duell mit Schweden sollte Dzeko noch ein letztes Mal für die Zmajevi (zu Deutsch: die Drachen) auflaufen, ehe er aus der Nationalmannschaft zurücktritt.

Edin Dzeko lief mit seiner Tochter ein Edin Dzeko lief mit seiner Tochter ein © IMAGO/TT

Nations League: Emotionale Momente um Edin Dzeko

Dabei wurde es schon lange vor dem Anpfiff emotional. Die Fans in Zenica stimmten „Edin Dzeko“-Sprechchöre an und feierten den 40-Jährigen gebührend. Der Stürmer vom FC Schalke 04 trug eine seiner Töchter auf dem Arm, als er gemeinsam mit seiner Mannschaft das Feld betrat. Der Stürmer hatte glasige Augen, als die Nationalhymne seines Landes abgespielt wurde.

Die Fans präsentierten zudem eine atemberaubende Choreografie. Ein Banner zeigte Dzeko in drei Phasen seines Lebens: als Kind, als Topspieler in den Zehnerjahren sowie als Profi im Spätherbst seiner Karriere.

Dzeko unter tosendem Applaus ausgewechselt

In Halbzeit eins hätte sich Dzeko beinahe in seinem letzten Länderspiel in die Torschützenliste eingetragen: Der Schalker erzielte das vermeintliche 1:0 (45.+2), doch der Treffer zählte nicht, weil der Ball im Vorfeld die Seitenauslinie überquert hatte.

Viktor Gyökeres brachte Schweden schließlich in der 61. Minute mit 1:0 in Führung, ehe sich das Stadion in Zenica erhob: Dzeko verließ unter tosendem Applaus das Spielfeld, Trainer Sergej Barbarez wechselte den Stürmer-Star aus,

DEINE MEINUNG

Schwedische Fans und Spieler, Schiedsrichter Oleg Derevinsky und bosnische Mitspieler applaudierten dem Nationalhelden, der sichtlich emotional angefasst das Spielfeld verließ. Die bosnische Mannschaft stand bei Dzekos Auswechslung Spanier, Barbarez küsste den 40-Jährigen auf die Wange. Im Hintergrund brannten bosnische Anhänger ein Feuerwerk zu Ehren des Schalkers ab.

Auch in der Hauptstadt Sarajevo wurde Dzeko abgefeiert. Am Wahrzeichen „Ewige Flamme“ – das an die Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern soll – wehte ein riesiges Trikot des Nationalhelden.

Das Trikot von Edin Dzeko in der Hauptstadt Sarajevo Das Trikot von Edin Dzeko in der Hauptstadt Sarajevo © IMAGO/Anadolu Agency

Unter der gigantischen Rückennummer 11 stand „Hvala, Dijamante!“ (zu Deutsch: Danke, Diamant!) geschrieben. Darunter war das Datum seines letzten Länderspiels (2. Oktober 2026) abgebildet.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach