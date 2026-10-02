Michael Olise erzielt ein wunderschönes Tor und sorgt bei Frankreich-Trainer Zinédine Zidane für Begeisterung. Ein weiterer Star des FC Bayern erwischt einen gebrauchten Abend.

Wow, dieser Kerl ist einfach unglaublich! Michael Olise hat für die französische Nationalmannschaft beim Nations-League-Duell mit Italien ein traumhaftes Tor erzielt.

Es lief die 55. Minute: Rayan Cherki führte einen Freistoß an der Sechzehnerkante kurz aus und legte trickreich für Olise auf. Der Ballon-d’Or-Anwärter fackelte nicht lange und knallte den Ball in den rechten oberen Winkel. Von der Unterkante der Latte sprang der Ball ins Tor.

Michael Olise lässt sich für seinen Treffer feiern Michael Olise lässt sich für seinen Treffer feiern © IMAGO/Crystal Pix

Traumtor Olise – Zidanes Jubel grenzenlos

„Was für ein Hammer. Ein sensationelles Tor. Über die Mauer geschlenzt, direkt an die Unterkante. Gar keine Chance, keine Reaktion bei (Gianluigi, d. Red.) Donnarumma“, brüllte DAZN-Kommentator Stefan Galler voller Begeisterung in sein Mikrofon.

Grenzenlos war die Freude auch bei Frankreichs Nationaltrainer Zinédine Zidane, der an der Seitenlinie völlig aus dem Sattel ging. Der Weltmeister von 1998 ballte beide Fäuste und ließ einen Freudenschrei heraus. „Olise, der Mann der Meisterleistungen“, schrieb die französische Zeitung L’Équipe.

Alessandro Bastoni erzielte in der 68. Minute den 1:1-Ausgleich für Italien – gleichbedeutend mit dem Endstand.

Für Olise war es bereits das neunte Länderspieltor im 28. Spiel für die A-Nationalmannschaft. Schon am Montag beim 1:0 gegen Belgien hatte der Star des FC Bayern getroffen und mit einem Solo für Begeisterung gesorgt.

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Nations League: Upamecano fliegt vom Platz

Weniger gut lief es am Freitag für Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano. Nach einer Rudelbildung sah er in der 74. Minute zunächst die Gelbe Karte. Nach einem weiteren Vergehen in der Schlussphase wurde er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (85.).

In der Nachspielzeit hatte Olise – trotz Unterzahl – noch die Chance auf den Sieg und forderte zudem vergeblich Elfmeter. Doch es blieb beim Remis.

Damit führt Frankreich die nach drei Spieltagen mit sieben Punkten an. Italien liegt mit vier Zählern auf Platz drei.

Olise zählt neben Stürmerstar Harry Kane und Ausnahmekönner Lamine Yamal zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Ballon d’Or. Die 70. Verleihung der prestigeträchtigen Auszeichnung findet übrigens am 26. Oktober 2026 – erstmals in London – statt.

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