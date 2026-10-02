Spalier für Dzeko: Bosniens „Diamant“ tritt ab

Der Schalke-Stürmer jubelt bei seinem Abschied nur kurz, ein eigener Treffer wird ihm aberkannt.

Pyro-Salven, Sprechchöre und Spalier stehende Mitspieler – aber keine Siegesparty: Bosnien-Herzegowina hat Rekord-Nationalspieler Edin Dzeko in dessen letztem Länderspiel mit einem Remis verabschiedet. Bei Dzekos 152. Einsatz teilten sich die Goldenen Lilien in der Nations League nach einem 1:1 (0:0) mit Schweden die Punkte. Die Mannschaft von Ex-Bundesliga-Profi Sergej Barbarez ist in der Gruppe B4 mit fünf Punkten Zweiter vor Polen (vier Punkte) und Rumänien (0), während Schweden die Tabelle mit sieben Zählern anführt.

Viktor Gyökeres (61.) spielte zunächst den Partycrasher in Zenica: Wurde dem Torjäger vom FC Arsenal in Halbzeit eins noch ein irreguläres Tor aberkannt, vollendete er einen Konter, dem ein übler Fehlpass von Dzekos Vereinskollegen Nikola Katic vorausgegangen war. Kerim Alajbegovic (80.) rettete den Dzeko-Abschied letztlich noch mit dem Ausgleich.

Dzeko selbst war der ganz große Moment nicht vergönnt: Kurz vor der Pause traf der 40-Jährige zur vermeintlichen Führung, die jedoch vom Schiedsrichtergespann einkassiert wurde – in der Entstehung des Tores war der Ball im Seitenaus gewesen. Bereits in der elften Minute war der Schalke-Stürmer, der 73 Tore für die Nationalmannschaft erzielte, von den Zuschauern in Anlehnung an seine Rückennummer mit einem Feuerwerk auf den Rängen und Sprechchören gefeiert worden.

Kurz nach der zwischenzeitlichen Führung der Gäste wurde Dzeko ausgewechselt. Während sich das Stadion samt mitgereister Schweden zu Standing Ovations erhob, standen seine Mitspieler Spalier. Bereits vor Anpfiff wurde dem Nationalhelden in Sarajevo mit einem überdimensionierten Trikot mit der Aufschrift „Hvala, Dijamante!“ (Danke, Diamant!) über der Ewigen Flamme, dem berühmten Denkmal der Stadt, gehuldigt.