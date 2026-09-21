Fünf England-Ausfälle für Tuchel

Englands Nationalteam muss in der Nations League mehrere Ausfälle verkraften. Teamchef Thomas Tuchel besetzt nicht alle Stellen nach.

England geht mit einem geschwächten Kader in die anstehenden Nations-League-Partien. Wie der englische Verband am Montag mitteilte, fallen Tino Livramento (Newcastle United), Kobbie Mainoo, Marcus Rashford (beide Manchester United), Cole Palmer (FC Chelsea) und Declan Rice (FC Arsenal) verletzungsbedingt für die kommenden Spiele der Three Lions aus.

Als Reaktion darauf wurden mit James Garner vom FC Everton und Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest nur zwei Spieler nachnominiert. Beide stoßen am Dienstag zum Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel fehlen in der Nations League prominente Kräfte Thomas Tuchel fehlen in der Nations League prominente Kräfte © IMAGO/Every Second Media

Gemeinsam mit Trent Alexander-Arnold war Palmer nach dem Fehlen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada ins Aufgebot zurückgekehrt, was in der englischen Presse hohe Wellen geschlagen hatte. Nun muss der Chelsea-Star jedoch passen.

Englischer Nations-League-Auftakt gegen den Weltmeister

Für England beginnt die ungewohnt lange Länderspielphase am 26. September mit dem Heimspiel gegen Weltmeister Spanien im Wembley-Stadion. Drei Tage später gastieren die Three Lions in Prag bei Tschechien.

Anfang Oktober geht es für Tuchels Mannschaft außerdem nach Rijeka zum Duell mit Kroatien (3. Oktober), ehe am 6. Oktober das Rückspiel gegen Tschechien in Wembley ansteht. England startet damit mit vier Partien innerhalb von elf Tagen in die Gruppenphase der Nations League.