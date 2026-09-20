Donyell Malen fällt gegen Deutschland aus

Der niederländische Verband verkündet für das Spiel gegen Deutschland zwei Ausfälle - darunter auch Ex-BVB-Stürmer Donyell Malen. Zwei Profis werden nachnominiert.

Die beiden niederländischen Nationalspieler Donyell Malen und Justin Kluivert werden verletzungsbedingt verpassen.

Das gab der niederländische Verband am Sonntagabend offiziell bekannt. Mexx Meerdink und Guus Til werden für das Duo nachnominiert.

Donyell Malen verpasst das Duell gegen Deutschland Donyell Malen verpasst das Duell gegen Deutschland © IMAGO/Pro Shots

Nations League: Malen verpasst Duell mit Deutschland

Bei Malen handelt es sich laut übereinstimmenden Medienberichten um eine leichte Muskelverletzung. Der ehemalige BVB-Stürmer spielt aktuell bei der AS Rom und kam zuletzt immer besser in Fahrt.

In den ersten sechs Pflichtspielen dieser Saison schoss Malen stolze sechs Tore und gab zudem eine Vorlage.

Das Nations-League-Duell mit Deutschland am 24. September in Amsterdam findet allerdings ohne ihn statt.

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