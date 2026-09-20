Griechenland beruft Karetsas für DFB-Duelle

Der deutsche Gruppengegner in der Nations League gibt seinen 26-köpfigen Kader bekannt. Darin sind auch einige Profis aus der Bundesliga.

Der Dortmunder Konstantinos Karetsas kann sich in der Nations League auf Duelle mit seinen Vereinskollegen Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton freuen. Der 18-Jährige wurde erwartungsgemäß von Trainer Ivan Jovanovic in den Kader der griechischen Fußball-Nationalmannschaft für die kommende Länderspiel-Periode berufen. Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von Arsenal-Star Christos Tzolis sowie Vangelis Pavlidis von Benfica Lissabon.

Die Griechen sind am 27. September für das erste Duell mit dem DFB-Team in Augsburg zu Gast, eine Woche später steigt in Thessaloniki bereits das Rückspiel. Außerdem geht es für die Blau-Weißen zum Auftakt gegen Serbien (24. September) sowie im letzten Spiel der Hinrunde gegen die Niederlande (1. Oktober). Zuletzt waren die Griechen bei der WM 2014 für ein großes Turnier qualifiziert, in der FIFA-Weltrangliste liegen sie derzeit auf Rang 46.

Aus dem aktuellen Kader haben neben Tzolis (Fortuna Düsseldorf) und Pavlidis (VfL Bochum) auch Torhüter Odysseas Vlachodimos, Konstantinos Mavropanos (beide VfB Stuttgart), Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen), Manolis Saliakas (FC St. Pauli) sowie Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg) eine Vergangenheit im deutschen Profifußball. BVB-Neuzugang Karetsas war trotz seines jungen Alters zuletzt bereits Stammspieler, in zehn Länderspielen gelangen ihm drei Treffer.