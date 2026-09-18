Zidane beruft Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano
Zinédine Zidane gibt seinen ersten Kader als Trainer der französischen Nationalmannschaft bekannt. Neben zahlreichen Stars gibt es auch fünf Kaderdebütanten.
Der erste Kader von Zinédine Zidane ist da: Der Trainer der französischen Nationalmannschaft hat am Freitag sein 23-köpfiges Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen die Türkei, Belgien (2x) und Italien bekanntgegeben.
Mit von der Partie sind natürlich auch die beiden Bayern-Stars Dayot Upamecano und Michael Olise.
Frankreich: Camavinga kehrt zurück
Auch Kylian Mbappé von Real Madrid darf nicht fehlen. Sein Vereinskollege Eduardo Camavinga – der für die WM vom damaligen Nationaltrainer Didier Deschamps nicht berücksichtigt worden war – ist mit dabei.
Insgesamt gibt es fünf Kaderdebütanten unter Zidane: Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha und Estéban Lepaul.
Zidane verzichtete unter anderem auf die WM-Fahrer Marcus Thuram, N’Golo Kanté und die Brüder Lucas und Theo Hernández. Bei der Kapitänsfrage nahm Zidane keine Änderungen vor. „Kylian Mbappé wird mein Kapitän sein“, sagte der frühe Mittelfeldstratege am Freitag. Bereits unter Vorgänger Didier Deschamps hatte der 27-jährige Mbappé Frankreich aufs Feld geführt.
Am 25. September steht ein Auswärtsspiel in der Türkei an, am 28. September geht es nach Belgien. Am 2. Oktober empfängt die Équipe Tricolore Italien. Am 5. Oktober findet das Heimspiel gegen Belgien statt.
Der Kader von Zinédine Zidane:
TORHÜTER
- Mike Maignan
- Guillaume Restes
- Robin Risser
VERTEIDIGER
- Andy Diouf
- Jérémy Jacquet
- Ibrahima Konaté
- Jules Koundé
- Pierre Kalulu
- Maxence Lacroix
- Adrien Truffert
- Dayot Upamecano
MITTELFELDSPIELER
- Eduardo Camavinga
- Rayan Cherki
- Lucas Da Cunha
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Warren Zaire-Emery
STÜRMER
- Bradley Barcola
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Estéban Lepaul
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)