Zidane beruft Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano

Zinédine Zidane gibt seinen ersten Kader als Trainer der französischen Nationalmannschaft bekannt. Neben zahlreichen Stars gibt es auch fünf Kaderdebütanten.

Der erste Kader von Zinédine Zidane ist da: Der Trainer der französischen Nationalmannschaft hat am Freitag sein 23-köpfiges Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen die Türkei, Belgien (2x) und Italien bekanntgegeben.

Mit von der Partie sind natürlich auch die beiden Bayern-Stars Dayot Upamecano und .

Michael Olise (l.), Kylian Mbappé (M.) und Dayot Upamecano (r.) bei der WM Michael Olise (l.), Kylian Mbappé (M.) und Dayot Upamecano (r.) bei der WM © IMAGO/Craig Mercer

Frankreich: Camavinga kehrt zurück

Auch Kylian Mbappé von Real Madrid darf nicht fehlen. Sein Vereinskollege Eduardo Camavinga – der für die WM vom damaligen Nationaltrainer Didier Deschamps nicht berücksichtigt worden war – ist mit dabei.

Insgesamt gibt es fünf Kaderdebütanten unter Zidane: Guillaume Restes, Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha und Estéban Lepaul.

Zidane verzichtete unter anderem auf die WM-Fahrer Marcus Thuram, N’Golo Kanté und die Brüder Lucas und Theo Hernández. Bei der Kapitänsfrage nahm Zidane keine Änderungen vor. „Kylian Mbappé wird mein Kapitän sein“, sagte der frühe Mittelfeldstratege am Freitag. Bereits unter Vorgänger Didier Deschamps hatte der 27-jährige Mbappé Frankreich aufs Feld geführt.

Am 25. September steht ein Auswärtsspiel in der Türkei an, am 28. September geht es nach Belgien. Am 2. Oktober empfängt die Équipe Tricolore Italien. Am 5. Oktober findet das Heimspiel gegen Belgien statt.

Der Kader von Zinédine Zidane:

TORHÜTER

Mike Maignan

Guillaume Restes

Robin Risser

VERTEIDIGER

Andy Diouf

Jérémy Jacquet

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Pierre Kalulu

Maxence Lacroix

Adrien Truffert

Dayot Upamecano

MITTELFELDSPIELER

Eduardo Camavinga

Rayan Cherki

Lucas Da Cunha

Manu Koné

Adrien Rabiot

Warren Zaire-Emery

STÜRMER

Bradley Barcola

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Estéban Lepaul

Kylian Mbappé

Michael Olise

📋 Zinédine Zidane a dévoilé sa première liste à la tête de l’Équipe de France 🇫🇷



Premières convocations pour 5 nouveaux joueurs : Restes, Diouf, Jacquet, Da Cunha et Lepaul 🙌



🔜 RDV lundi pour le début du rassemblement, avec 4 matchs de Ligue des Nations au programme ! pic.twitter.com/bqdM7HTBCP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 18, 2026

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)