Alexandra Popp führt den BVB vor einer Regionalliga-Rekordkulisse zum 4:0 gegen Schalke 04. In Zukunft sollen noch mehr Fans zu den Spielen kommen.

Die Regionalliga-Rekordkulisse hat Alexandra Popp auf den Geschmack gebracht. „Jeder weiß unsere Ziele, jeder weiß, wo wir hinwollen“, sagte die Kapitänin von Borussia Dortmund im WDR, nachdem sie ihr Team vor 17.555 Fans im Stadion Rote Erde zum klaren 4:0 (2:0)-Derbysieg gegen Schalke 04 geschossen hatte: „Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht auch mal einen weiter ins Stadion dürfen.“

Popp will mit den BVB-Frauen in den Fußballtempel Westfalenstadion. „Gerade“ sei dieser Gedanke zwar noch „völlig rumgesponnen und geträumt“, viel mehr gehe es darum, den Moment erstmal zu „genießen“, sagte die frühere Nationalspielerin und drückte auf die Euphoriebremse. Doch der souveräne Erfolg der Dortmunderinnen, bei dem Popp mit einem Dreierpack (3./40./85.) überragte, zeigte einmal mehr: Für den BVB geht es gerade nur steil nach oben.

Popp peilt mit dem BVB den Aufstieg an

Dortmund feierte den 13. Sieg im 13. Ligaspiel, liegt in der Weststaffel einsam an der Spitze. Auch wenn der Aufstieg in Liga zwei „noch nicht in trockenen Tüchern“ sei, sieht es sehr gut aus. Und Popp, die nun bei 20 Saisontoren steht, hat einen riesigen Anteil am Erfolg. „Dass es so gut läuft jetzt, freut mich natürlich. Aber ich glaube, wir sehen im Verlauf der Saison, dass andere auch treffen können“, sagte Popp – zum Beispiel Frederike Kempe (90.+2), die den Endstand besorgte: „Das ist extrem wichtig.“

Und so war es am Ende der perfekte Nachmittag. „Als ich klein war und angefangen habe, BVB-Fan zu werden, war das ja undenkbar. Es gab keine Frauenabteilung beim BVB, es gab keine Frauenabteilung bei Schalke 04. Von daher war das extrem weit weg“, sagte Popp. Das schwarzgelbe Trikot die ganze Saison lang schon zu tragen, sei „das eine“, sagte die dreimalige Fußballerin des Jahres: „Aber tatsächlich nochmal ein Derby zu spielen, bei so einer Kulisse – da kriege auch ich noch Gänsehaut.“