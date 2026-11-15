Im Revierderby der Regionalliga West treffen am Sonntag zwei Top-Teams der Liga aufeinander. Es wird eine Rekordkulisse erwartet - die Vorfreude ist riesengroß.

Zum fünften Mal in der Geschichte treffen am Sonntag die Frauenmannschaften von Borussia Dortmund und Schalke 04 (15 Uhr) aufeinander. Mit dabei ist selbstverständlich auch die 145-malige Nationalspielerin Alexandra Popp, die im Juli dieses Jahres vom VfL Wolfsburg zu ihrem Herzensverein Dortmund wechselte.

Für Popp ist es das erste Revierderby in ihrer Karriere. Besonders freut sie sich auf die erwartete Rekordkulisse: „Wenn ich dann auch weiß, dass 17.000 Leute im Stadion sind“, schwärmte die 35-Jährige auf der Pressekonferenz. Wie der BVB im Vorfeld mitteilte, wurden 17.555 Tickets verkauft – so viele wie nie zuvor in der Regionalliga. Damit ist das Stadion Rote Erde, in dem die Spiele der Frauenmannschaft ausgetragen werden, ausverkauft.

Alexandra Popp trifft empfängt mit den BVB-Frauen die Schalkerinnen vor einer Rekordkulisse Alexandra Popp trifft empfängt mit den BVB-Frauen die Schalkerinnen vor einer Rekordkulisse © IMAGO/HMB-Media

Den bisherigen Zuschauerrekord in der Regionalliga hielt Hertha BSC: Die Partie gegen den 1. FFV Erfurt am 10. Mai 2026 verfolgten 14.500 Zuschauer im Berliner Olympiastadion.

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Popp: „Hauptsache, da ist geile Stimmung“

Für Popp steht der Zuschauerrekord jedoch nicht im Mittelpunkt. Vielmehr freut sie sich auf die Atmosphäre im Stadion: „Ich hab das immer sehr genossen, in vollen Stadien zu spielen. Ob die nun gegen mich waren oder für mich, das war mir eigentlich auch immer ziemlich egal. Hauptsache, da ist geile Stimmung und davon gehe ich definitiv aus bei unserem Derby.“

Auch BVB-Vizekapitänin Frederike Kempe freut sich auf die nicht alltägliche Kulisse: „Ich glaube, das ist für uns alle etwas sehr, sehr Besonderes. Wir spielen nicht jede Woche vor so vielen Zuschauern, das macht es nochmal emotionaler und nochmal größer“, sagte sie in der Sendung 45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1.

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Auch bei den Schalkerinnen ist die Freude groß

Nicht nur die Dortmunderinnen, sondern auch die Schalkerinnen freuen sich auf das Derby. Nach dem 4:0-Sieg gegen den MSV Duisburg blickte Schalke-Spielerin Lilly Stojan voller Vorfreude auf das anstehende Duell: „Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ein bisschen Aufregung ist mit dabei, aber ich bin glücklich, vor so einem Publikum spielen zu können. Das hat man auch nicht alle Tage.“

Stojan weiß aber auch um die Stärke der Dortmunderinnen, die in dieser Spielzeit bislang jedes Spiel gewinnen konnten: „Es ist beeindruckend, wie konsequent und konzentriert sie ihre Spiele zu Ende bringen. Ich glaube, das Spiel wird ein reiner Kampf.“

Beim letzten Aufeinandertreffen im November 2025 behielten allerdings die Frauen des FC Schalke die Oberhand. Das Achtelfinale im Westfalenpokal entschieden die Weiß-Blauen mit 2:1 für sich. Stojan erinnert sich gerne zurück: „Ich weiß noch genau, wie wir gegen den BVB gespielt, gekämpft und am Ende gewonnen haben. Es wird ein geiles Spiel.“

Regionalliga-Topspiel: BVB gegen Schalke

Dortmund gegen Schalke – dieses Duell hat nicht nur emotional eine große Bedeutung, sondern auch sportlich einiges zu bieten.

Der BVB kommt mit einer herausragenden Bilanz in das Derby: Mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen und einem Torverhältnis von 59:1 (!) stehen die Dortmunderinnen souverän auf dem ersten Platz. Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis ihres Teams erklärte Vize-Kapitänin Kempe: „Wir haben eine gute Mischung bei uns im Team aus Erfahrung und jungen Wilden, die viel Kreativität mit reinbringen. Das ist das, was uns aktuell so stark macht.“

Der Rückstand der Schalke-Frauen beträgt elf Punkte. Aus den ersten elf Partien holten die Schalkerinnen acht Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

In der Bilanz aus den bisherigen Aufeinandertreffen hat Dortmund die Nase knapp vorn. Die Schwarzgelben konnten in den letzten vier Partien zwei für sich entscheiden. Schalke gewann das Duell im Westfalenpokal. Einmal trennten sich beide Teams unentschieden.

BVB träumt vom Aufstieg in die Bundesliga

Das klare Ziel der BVB-Frauen ist in absehbarer Zeit der Aufstieg in die Bundesliga. Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga im Vorjahr rüsteten die BVB-Verantwortlichen nochmal ordentlich auf. Neben Popp, die mit aktuell 17 Toren und zwei Assists die Torschützinnenliste in der Regionalliga West anführt, konnte die Borussia weitere ehemalige Bundesligaspielerinnen, unter anderem Manuela Zinsberger (zuvor: Arsenal WFC), Lena Ostermeier und Ramona Maier (beide zuvor SGS Essen), verpflichten.

Dieses Jahr soll es mit dem Aufstieg endlich klappen. Mit dem Derby am Wochenende wartet dabei eine besondere Herausforderung auf den BVB.