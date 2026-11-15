Die BVB-Frauen lassen Schalke 04 keine Chance. Kapitänin Alexandra Popp überragt in ihrem ersten Revierderby mit drei Toren. Die Ex-Nationalspielerin zeigt sich "unfassbar glücklich".

Angeführt von der überragenden Kapitänin Alexandra Popp haben die Fußballerinnen von Borussia Dortmund das Revierderby gegen Schalke 04 gewonnen. Vor der Regionalliga-Rekordkulisse von 17.555 Fans im Stadion Rote Erde setzte sich der BVB 4:0 (2:0) durch.

Die frühere Nationalspielerin erzielte einen Dreierpack (3./40./85.) und steht nun bei 20 Saisontoren. Zudem traf Frederike Kempe (90.+2).

Alexandra Popp (r.) erzielte drei Tore Alexandra Popp (r.) erzielte drei Tore © IMAGO/HMB-Media

Die Dortmunderinnen feierten damit den 13. Sieg im 13. Spiel. In der Tabelle liegt der Spitzenreiter, der unbedingt den Sprung aus der Weststaffel in die 2. Liga schaffen will, nun 14 Punkte vor dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen.

BVB nutzt Schalke-Fehler aus

„Wenn man so ein Spiel vor der Brust hat, mit so einer Rivalität, dann möchte man das natürlich genießen“, hatte Popp vor ihrem ersten Derby für ihren Herzensverein gesagt. Der favorisierte BVB begann stark, nach einem Fehler in der Schalker Abwehr traf die dreimalige „Sportlerin des Jahres“ aus kurzer Distanz zum 1:0.

In der Folge tat sich das Heimteam etwas schwerer, wenige Minuten vor der Pause erhöhte Popp dann aber mit dem Kopf. „Alex Popp ist eine Ausnahmespielerin im deutschen Fußball“, sagte Schalkes Sportvorstand Frank Baumann in der Halbzeit am WDR-Mikrofon.

Im zweiten Durchgang drängte der BVB auf die nächsten Treffer – und Popp sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Kurz darauf schraubte Kempe das Ergebnis weiter in die Höhe.

Popp „unfassbar glücklich“

Nach dem deutlichen Sieg war Popp die Freude deutlich anzumerken. „Ich bin unfassbar glücklich“, sagte sie im Interview mit dem WDR. „Tatsächlich noch einmal ein Derby zu spielen, bei so einer Kulisse – da kriege auch ich noch Gänsehaut“, ergänzte sie.

Ein solcher Moment war für die BVB-Kapitänin lange kaum vorstellbar: „Als ich klein war und angefangen habe, BVB-Fan zu sein, war das undenkbar.“ Damals hatten weder Borussia Dortmund noch der FC Schalke 04 eine Frauenfußballabteilung.

DEINE MEINUNG

Mit Blick auf ihre eigene Leistung blieb Popp bescheiden. „Heute stand ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dass ich so der Mannschaft helfen kann, mit unseren Zielen, dafür bin ich auch da“, erklärte sie.

Neben der Freude über den Sieg fand Popp für den weiteren Saisonverlauf auch mahnende Worte: „Wir hoffen, dass die Entwicklung so weitergeht, wir konstant bleiben, keinen Höhenflug bekommen (…) sondern bei uns bleiben.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)