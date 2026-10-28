Klara Bühl und Franziska Kett sind beim FC Bayern absolute Leistungsträgerinnen. Fast alle europäischen Topklubs sollen Interesse an den Nationalspielerinnen haben. Die Bayern könnten nun ein weiteres Argument in anstehenden Gesprächen haben.

In den sozialen Medien ließ die Kritik nicht lange auf sich warten. Nicht wenige Fans hatten Klara Bühl bei der Wahl zum Ballon d’Or in den Top 10 erwartet, manche Expertinnen und Experten hatten die Flügelstürmerin des FC Bayern sogar unter den besten fünf Fußballerinnen der Welt gesehen.

Bühl, die die Gala am Montag vor Ort in London im schwarzen Abendkleid mit ihren ebenfalls nominierten Mitspielerinnen Pernille Harder (Platz sieben) und Momoko Tanikawa (Platz 23) verfolgte, landete aber auf dem zwölften Platz. Das sorgte unter dem entsprechenden Instagram-Post der Ballon-d’Or-Seite für zahlreiche negative Kommentare.

Franziska Kett (l.) klatscht mit Klara Bühl ab Franziska Kett (l.) klatscht mit Klara Bühl ab © IMAGO/Nordphoto

Tatsächlich hätte es einige Argumente für eine bessere Platzierung gegeben. Schließlich gilt die 25-Jährige schon länger als eine der besten Offensivspielerinnen überhaupt. „Meiner Meinung nach gehört sie mindestens in die Top fünf. Wenn Klara so weitermacht wie zuletzt, wird das in der Zukunft hoffentlich auch passieren“, erklärte Bayerns Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil auf Nachfrage von SPORT1.

„Wir schätzen sie sehr hoch ein. Sie ist zweifellos eine der besten Flügelspielerinnen der Welt“, ergänzte Trainer José Barcala. Für den FC Bayern und für die deutsche Nationalmannschaft ist Bühl eine absolute Unterschiedsspielerin. Das Portal Soccerdonna veranschlagt ihren Marktwert mit 1,65 Millionen Euro – hinter Claudia Pina vom FC Barcelona und Alessia Russo von Arsenal ist das der dritthöchste Wert weltweit.

DEINE MEINUNG

Europas beste linke Seite: Bleiben Bühl und Kett beim FC Bayern?

Die Statistiken belegen den Wert der Angreiferin: In der Saison 2025/26 brachte es Bühl in 37 Pflichtspielen für den FC Bayern und die DFB-Frauen auf 33 Scorerpunkte, in der aktuellen Spielzeit sind es in 15 Pflichtspielen schon zehn Tore und elf Vorlagen.

Gemeinsam mit Linksverteidigerin Franziska Kett bildet Bühl die derzeit wohl beste linke Seite im europäischen Frauenfußball. Wenn die Bayern-Frauen in der Champions League am Mittwoch in Unterhaching auf Real Madrid (18.45 Uhr im LIVETICKER) treffen, wird das Duo wieder im Blickpunkt stehen – Bühl und Kett in den Griff zu bekommen, ist für jede Abwehr eine Herausforderung.

Die 22-jährige Kett, der in der vergangenen Saison auf ihrer Position der Durchbruch zur internationalen Topspielerin gelang, und Bühl haben einige Gemeinsamkeiten: Beide zeichnen sich durch enorme Schnelligkeit und Dynamik aus, beide sind stark in Eins-gegen-Eins-Duellen und beidfüßig. Was sie ebenfalls teilen? Einen Vertrag beim FC Bayern, der im kommenden Sommer ausläuft.

FC Barcelona ist wohl an Bühl und Kett interessiert

Weshalb es wenig überraschend immer wieder Transfergerüchte gibt. Arsenal, der FC Chelsea, Manchester City, die London City Lionesses und Olympique Lyon sollen Interesse an Bühl haben. Mit dem FC Barcelona wurde die Angreiferin schon in den letzten beiden Jahren in Verbindung gebracht. Die Katalaninnen, das beste Frauenteam der vergangenen Jahre, sollen nun auch ein Auge auf Kett geworfen haben.

Barcala warb zuletzt um einen Verbleib seiner beiden Leistungsträgerinnen. „Ich will, dass sie bleibt, hier zur Legende wird und wir sie noch lange genießen können“, sagte er mit Blick auf Bühl.

Auch Kett bezeichnete Barcala als eine der besten Spielerinnen der Welt: „Sie ist eine Schlüsselspielerin für uns, sehr schwer zu ersetzen. Ich hoffe, sie bleibt lange, denn sie ist etwas sehr Besonderes.“

England, Spanien und Frankreich locken mit hohen Gehältern

Aber wie stehen die Chancen, dass das Duo dem FC Bayern erhalten bleibt? Bühl ließ ihre Zukunft zuletzt offen, betonte aber auch, sich in München sehr wohl zu fühlen. Während teilweise schon berichtet wurde, dass die Nationalspielerin sich auf Abschiedstour befinde, ist noch keine Entscheidung gefallen.

Beide Spielerinnen sind bodenständig und wissen zu schätzen, was sie beim FC Bayern und in der Bundesliga haben. Gleichzeitig locken die hohen Gehälter, die in England, Spanien und Frankreich gezahlt werden.

Für die voraussichtlich im Winter anstehenden Gespräche dürfte auch ganz entscheidend sein, welche sportliche Perspektive der FC Bayern Bühl und Kett beim Angriff auf die Champions League bieten kann. Die anstehenden Spiele in der Ligaphase gegen Real Madrid, bei Paris Saint-Germain (10. November) und gegen den FC Barcelona (16. Dezember) werden ein Gradmesser für dieses Ziel sein.

Vielleicht halten die Verantwortlichen um Direktorin Bianca Rech nun aber auch noch einen weiteren Trumpf in der Hand: Schließlich hat Harry Kane vorgemacht, dass man auch als Bayern- und Bundesligaspieler den Ballon d’Or gewinnen kann. Klara Bühl konnte dies am Montagabend in London hautnah beobachten.