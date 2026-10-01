Champions League: Wamser und Senß teilen Punkte

Beim Duell der beiden Nationalspielerinnen trennen sich Manchester City und Real Madrid remis.

Die deutschen Nationalspielerinnen Carlotta Wamser und Elisa Senß müssen in der Champions League weiter auf einen Sieg warten. Beim direkten Aufeinandertreffen trennten sich Manchester City mit Wamser und Senß‘ Real Madrid 1:1 (0:1). Beide Mannschaften waren am ersten Spieltag mit einem Unentschieden in die neue Europacup-Saison gestartet – ManCity beim FC Bayern (2:2), Real gegen Paris Saint-Germain (1:1).

Sowohl Wamser als auch Senß standen von Beginn an auf dem Platz, hatten aber mit den spielentscheidenden Szenen nichts zu tun. Linda Caceido (29.) erzielte die Führung für Real, Khadija Shaw (51.) den Ausgleich für die englischen Meisterinnen. Bei Madrid kam auch Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms zum Einsatz.

Wamsers DFB-Kolleginnen Rebecca Knaak (Knöchelverletzung) und Sydney Lohmann (Hüft-OP) fehlen nach wie vor im Kader. Auf der Gegenseite kam mit Sara Däbritz in der 64. Minute eine ehemalige DFB-Spielerin von der Bank.

Im Spiel am frühen Abend rettete auch der Klub von Ex-Nationalspielerin Lina Magull dank eines Last-Minute-Treffers (90.+3) einen Punkt. Inter Mailand und Austria Wien trennten sich ebenso 1:1 (0:1). Magull wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt und hatte in der 72. Minute die große Chance auf den Ausgleich verpasst.

Am dritten Spieltag in knapp vier Wochen ist Mailand zu Gast bei Nationalspielerin Jule Brand und OL Lyonnes (28. Oktober/21.00 Uhr), ManCity empfängt Paris Saint-Germain (29. Oktober/21.00 Uhr). Real trifft in einem weiteren Topspiel auf die Bayern (28. Oktober/18.45 Uhr).