Die Münchnerinnen treffen erstmals in der Champions League auf Real Madrid. Mit einem Sieg würden sie ihre Position im Kampf um die Top 4 stärken.

Die Fußballerinnen des FC Bayern können die Kracher-Premiere gegen Real Madrid kaum erwarten. „Das sind genau die Spiele, für die wir jeden Tag trainieren und wir brennen alle“, sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil vor dem Champions-League-Heimspiel am Mittwoch (18.45 Uhr/Disney+ und ZDF-Livestream). Denn: „Es sind zwei der Top-Mannschaften in Europa.“

Vor dem ersten Champions-League-Duell mit dem spanischen Vizemeister um das deutsche Trio Elisa Senß, Sara Däbritz und Merle Frohms bereitet José Barcala sein Team auf eine schwierige Aufgabe vor. „Das wird ein sehr anspruchsvolles Spiel, das von uns ein hohes Maß an Konzentration, Konsequenz und Abstimmung in unseren Aktionen verlangen wird“, warnte der spanische Coach des deutschen Double-Gewinners.

Nach dem 2:2 zu Hause gegen Manchester City und dem 3:0 bei Benfica Lissabon liegen die Bayern auf Rang vier der Ligaphase. „Es geht um die Top 4, da wollen wir hin, den Druck nehmen wir gerne an“, sagte Zadrazil über den Kampf um den direkten Einzug in die K.o.-Runde. Zurück im Kader der Bayern ist Stürmerin Jovana Damnjanovic, für Giulia Gwinn und Lena Oberdorf kommt die zweite Partie im Sportpark Unterhaching noch zu früh.

Real wartet nach zwei Unentschieden zum Start (1:1 gegen PSG und bei ManCity) noch auf den ersten Sieg der europäischen Saison. Sie kenne Bayern „sehr gut“, betonte die Ex-Frankfurterin Senß, die sich und ihr Team auf ein „kämpferisches Spiel“ einstellt. Im Spanien sei der Fußball „sehr taktisch“, sagte die Mittelfeldspielerin angesprochen auf den Vergleich mit der Bundesliga. In Deutschland gebe es aus ihrer Sicht „mehr Platz zu spielen“.