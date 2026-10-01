Die Frauen des FC Bayern gewinnen deutlich gegen Benfica Lissabon. Im Anschluss äußert sich Klara Bühl zu ihrer Zukunft.

Klara Bühl formte beim Jubel ein Herz in die Luft, ihr erlösender Führungstreffer setzte noch einmal Kräfte frei. „Heute mussten wir wirklich alle Körner reinlegen, die wir hatten“, sagte Bühl nach dem hart erkämpften 3:0 (0:0) der Bayern-Frauen bei Benfica Lissabon letztlich strahlend im ZDF. „Ein 3:0 sieht echt sehr, sehr gut aus, aber da steckt viel Arbeit drin. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.“

Nach dem sehenswerten Führungstreffer von Bühl aus der Distanz (74.) legten Pernille Harder (80.) und Franziska Kett (88.) nach, für die Münchnerinnen war der erste Sieg in dieser Champions-League-Saison mit Blick auf das harte Restprogramm mit Spielen gegen Real Madrid und den FC Barcelona sowie bei Paris Saint-Germain und Austria Wien aber auch bitter nötig.

Bühl trifft aus der Distanz zum 1:0 Bühl trifft aus der Distanz zum 1:0 © AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Bayern müssen in schwerer Champions-League-Gruppe bestehen

„Wir wissen, dass wir in der Gruppe extrem gefordert sind, schwerer ging es kaum“, sagte Linda Dallmann. „Aber das sind auch die Spiele, die uns weiterbringen und genau das, was wir uns wünschen.“

Um gegen die absoluten Spitzenteams zu bestehen, müsse der deutsche Double-Sieger aber unbedingt noch an der Konstanz schrauben, sagte Bühl, deren Vertrag im Sommer ausläuft. Angesprochen auf eine mögliche Verlängerung war die Nationalspielerin schon vor dem Spiel ausgewichen. „Bei mir ist es noch relativ offen. Ich bin da so ein Gefühlsmensch, der einfach schaut, was die Saison bringt, wie ich mich fühle. Ich kann mir alles vorstellen“, sagte sie.

Und weiter: „Ich fühle mich in München sehr, sehr wohl. Ich setze mir keine Deadline. Ich genieße es, auf dem Feld zu stehen und dem Team zu helfen, erfolgreich zu sein.“