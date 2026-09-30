Champions League der Frauen: Benfica – FC Bayern live im TV, Stream & Ticker

Die Frauenmannschaft des FC Bayern will in der Champions League den ersten Sieg einfahren. Gespielt wird in einem Stadion, in dem die Männer einst einen großen Erfolg feierten.

Nach einem Remis zum Auftakt steht der FC Bayern München am Mittwoch, dem 30. September 2026, um 21 Uhr im Estádio da Luz vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Am zweiten Spieltag der Ligaphase der Frauen-Champions-League ist das Team von José Barcala bei Benfica Lissabon gefordert.

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison verspielte der FC Bayern eine Zwei-Tore-Führung und musste sich zuhause mit einem 2:2 gegen den englischen Meister Manchester City begnügen. Diesmal soll ein Sieg her.

Klara Bühl und die Bayern treffen auf Benfica Klara Bühl und die Bayern treffen auf Benfica © IMAGO/Beautiful Sports

Frauen-Champions-League live: So können Sie Benfica – FC Bayern verfolgen:

Zuletzt ging es für die Bayern schon im DFB-Pokal turbulent zu: Erst zwei späte Tore von Innenverteidigerin Vanessa Gilles sicherten den Münchnerinnen einen Comeback-Sieg gegen den Zweitligisten aus Mönchengladbach.

Benfica reist derweil mit Selbstvertrauen in die Partie: Die Portugiesinnen gewannen ihr Auftaktspiel auswärts bei Juventus Turin dank eines Doppelpacks von Marit Bratberg mit 2:1 und sind bereits seit Februar 2026 in Liga und Europapokal ungeschlagen.

Ausgetragen wird die Partie im ikonischen Estádio da Luz – jenem Stadion, in dem die Bayern-Männer 2020 in der von der Corona-Pandemie geprägten Saison ihren sechsten Champions-League-Titel feierten. Im direkten Vergleich trafen beide Teams bereits vor fünf Jahren in der Gruppenphase aufeinander, damals trennte man sich torlos.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.