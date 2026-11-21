Eintracht Frankfurt ist dank eines 2:0-Erfolgs wieder Tabellendritter, der Hamburger SV bleibt im Keller.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den dritten Platz in der Bundesliga verteidigt. Am 11. Spieltag sicherte sich die SGE zu Hause gegen den Hamburger SV einen knappen, aber verdienten 2:0 (0:0)-Arbeitssieg und schob sich wieder vorbei an Bayer Leverkusen. Die Werkself hatte schon am Freitag mit einem 3:0 (2:0) gegen Union Berlin vorgelegt.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit, in der Hamburg mutig begann und konzentriert verteidigte, blieben die favorisierten Gastgeberinnen lange ungefährlich.

Das sah in der zweiten Halbzeit anders aus: Frankfurt kam zunehmend besser ins Spiel und belohnte sich in der 81. Minute durch Hayley Raso mit dem verdienten Führungstreffer. Das Eigentor von HSV-Verteidigerin Magou Doucouré (90.+6) brachte die Entscheidung. Hamburg bleibt mit neun Punkten Zwölfter.

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