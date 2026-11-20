Wolfsburg-Coach Stephan Lerch zieht nach dem 1:4 gegen die Bayern Konsequenzen: Die Mittelfeldspielerin Lena Lattwein bleibt im nächsten Spiel außen vor.

Ihre scharfe Kritik an der Spielweise des eigenen Teams nach dem Ligagipfel hat für Ex-Nationalspielerin Lena Lattwein vom Bundesligisten VfL Wolfsburg Konsequenzen. Wie Trainer Stephan Lerch am Freitag erklärte, wurde die Mittelfeldspielerin für das Auswärtsspiel am Sonntag (16.00 Uhr) bei RB Leipzig aus dem Kader gestrichen.

„Die Form der Kritik, die sie gewählt hat, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Dafür haben wir bewusst interne Formate geschaffen“, sagte Lerch, der zudem auf ein gemeinsames „konstruktives“ Gespräch mit Direktorin Vanessa Bernauer und Lattwein Anfang der Woche verwies, in dem sich die Spielerin auch entschuldigt habe. Aus seiner Sicht sei „die Sache damit aufgearbeitet“.

Lena Lattwein wurde aus dem Kader gestrichen Lena Lattwein wurde aus dem Kader gestrichen © IMAGO/Susanne Hübner

Lerch verteilt Denkzettel an Lattwein

„Offene Meinungsäußerung, ehrliches Feedback und der gemeinsame Austausch sind für uns total wichtig und tragende Säulen unserer Teamkultur“, betonte Lerch. Spielerinnen, „die mitdenken, die Dinge kritisch hinterfragen und Verantwortung für den gemeinsamen Weg übernehmen“, seien erwünscht, doch Lattweins Weg „widerspricht den Werten, die wir beim VfL leben.“

Nach der 1:4-Heimpleite gegen den Doublegewinner FC Bayern am Samstag hatte Lattwein (26) unter anderem beklagt: „Ich bin überzeugt davon, dass in der Mannschaft eine Menge Potenzial ist. Aber ich sehe leider zu wenig spielerische Entwicklung in den letzten Jahren“.

Man könne „aus der Mannschaft mehr rausholen und ich würde mir das sehr wünschen, dass da was passiert, aber momentan gelingt es einfach nicht“. In der Bundesliga hat der VfL als erster Bayern-Verfolger nach zehn Spieltagen bereits sechs Punkte Rückstand auf den Serienmeister aus München.

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