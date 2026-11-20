"Nicht neu für mich, dass man als Vorbild gesehen wird"

Die Sieglos-Serie von Union Berlins Frauen geht weiter. Nach dem Blitzstart der Leverkusen-Frauen bleibt die erhoffte Wende aus.

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen mischen mit dem dritten Liga-Sieg in Serie weiter im Kampf um die europäischen Plätze mit.

Bei Union Berlin gewann das Team von Trainer Roberto Pätzold zum Auftakt des elften Bundesliga-Spieltags souverän mit 3:0 (2:0) und eroberte mit 22 Punkten vorerst Rang drei.

Marie-Louise Eta wartet mit den Unionerinnen seit vier Spielen auf einen Sieg Marie-Louise Eta wartet mit den Unionerinnen seit vier Spielen auf einen Sieg © IMAGO/Matthias Koch

Früher Doppelschlag der Leverkusen-Frauen

Den Grundstein zum Auswärtserfolg legten Maja Sternad (9.) und Marlene Müller (11.) mit einem frühen Doppelschlag, Valentina Mädl (60.) erhöhte im zweiten Durchgang per Abstauber.

Trainerin Marie-Louise Eta wartet mit den Unionerinnen (11 Punkte) derzeit auf dem achten Platz seit nunmehr bereits vier Ligaspielen auf einen Sieg.

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