Frauen-Bundesliga: Nächste Niederlage für Eta und Union
Die Sieglos-Serie von Union Berlins Frauen geht weiter. Nach dem Blitzstart der Leverkusen-Frauen bleibt die erhoffte Wende aus.
Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen mischen mit dem dritten Liga-Sieg in Serie weiter im Kampf um die europäischen Plätze mit.
Bei Union Berlin gewann das Team von Trainer Roberto Pätzold zum Auftakt des elften Bundesliga-Spieltags souverän mit 3:0 (2:0) und eroberte mit 22 Punkten vorerst Rang drei.
Früher Doppelschlag der Leverkusen-Frauen
Den Grundstein zum Auswärtserfolg legten Maja Sternad (9.) und Marlene Müller (11.) mit einem frühen Doppelschlag, Valentina Mädl (60.) erhöhte im zweiten Durchgang per Abstauber.
Trainerin Marie-Louise Eta wartet mit den Unionerinnen (11 Punkte) derzeit auf dem achten Platz seit nunmehr bereits vier Ligaspielen auf einen Sieg.
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