Rührende Gwinn-Botschaft an Oberdorf

Die erneuten Verletzungsprobleme von Lena Oberdorf gehen Giulia Gwinn nahe. Die DFB-Kapitänin richtet einige aufbauende Worte an ihre erneut verletzte Bayern-Kollegin.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn vom FC Bayern hat an die erneut verletzte Lena Oberdorf einige aufmunternde Worte gerichtet. „Liebe Obi, du weißt, wie sehr ich an dich glaube! Du hast in den zwei Spielen, in denen du zurück warst, mit einem Traum-Assist auf Klara (Bühl) ganz schnell wieder gezeigt, wo du hingehörst, und ich kann es kaum erwarten, das wiederzusehen“, sagte Gwinn der Bild bei einem Marketingtermin.

Giulia Gwinn (l.) und Lena Oberdorf Giulia Gwinn (l.) und Lena Oberdorf © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jenni Maul

Oberdorf droht längere Pause

Oberdorf hatte sich nach zwei Kreuzbandrissen innerhalb von 15 Monaten zurückgekämpft. Nach ihrem Comeback vor gut zwei Wochen hatte das rechte Knie jedoch eine Reaktion gezeigt, die 24 Jahre alte Nationalspielern wird deshalb die kommenden Wochen verpassen.

„Wir halten sie bei Laune und schauen, dass sie ihr Lächeln nicht verliert. Mich hat das Team immer aufgefangen, die Menschen um einen herum. Gerade, wenn es in der Reha mal schwierige Tage gab“, betonte Gwinn (27), die zuletzt selbst immer wieder verletzt gewesen war. Bei Oberdorf sei es „keine Verletzung in dem Sinne, aber es kann natürlich zäh sein für den Kopf. Da ist es wichtig, Leute um sich herum zu haben, die ihr ein gutes Gefühl geben und es kaum erwarten können, dass sie wieder da ist.“

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga LIVE im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf SPORT1

Bayern optimistisch bei Oberdorf-Rückkehr

Bayern Münchens Frauenfußballchefin Bianca Rech hatte sich mit Blick auf die Ausfallzeit von Oberdorf unlängst vorsichtig optimistisch geäußert. „Es wird sicherlich nicht in den nächsten zwei bis drei Wochen sein, aber es sieht so aus, dass wir sie vor der Winterpause zurück haben. Das ist klar“, sagte Rech.

Auch Trainer José Barcala, hatte von einer „typischen Reaktion nach zwei Kreuzbandrissen“, gesprochen, „also nichts, worüber wir uns große Sorgen machen müssen. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend für Lena, aber jetzt müssen wir einfach ruhig bleiben und ihr die Zeit geben.“