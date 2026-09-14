„Sie hat sich das Knie verdreht“

Bernadette Amani von den Frauen des FC Bayern muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball bei den Münchnerinnen, gibt bei SPORT1 ein Update, wie es um die Mittelfeldspielerin steht.

Schon wieder Verletzungssorgen bei den Frauen des FC Bayern: Bernadette Amani musste beim 3:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen verletzungsbedingt vom Feld.

In der 56. Minute wurde die Ivorerin von Loreen Bender schmerzhaft an der Außenlinie gestempelt. „Sie sagte, sie hat erstmal einen am Fuß abbekommen. Dann scheint sie weggerutscht zu sein und jemandem ins Knie rein. Dabei hat sie sich das Knie verdreht“, sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, bei SPORT1.

Bernadette Amani wird auf dem Rasen behandelt Bernadette Amani wird auf dem Rasen behandelt © IMAGO/Maximilian Koch

FC Bayern: MRT-Untersuchung bei Amani steht an

Amani konnte zwar zunächst weiterspielen, musste aber schließlich doch vom Feld. Für sie kam die spätere Siegtorschützin Alara in die Partie.

Welche Verletzung genau sich Amani zugezogen hat, konnte Rech noch nicht sagen: „Wir wissen noch nicht, was es ist. Das werden wir morgen im MRT herausfinden müssen.“

Lena Oberdorf fällt wochenlang aus

Mit Lena Oberdorf fällt eine weitere wichtige Spielerin bereits wochenlang aus. Nach zwei Kreuzbandrissen hatte ihr Knie eine „Reaktion gezeigt“, .

„Wir müssen jetzt einfach von Woche zu Woche gucken. Das wird sicherlich nicht in den nächsten zwei, drei Wochen sein“, sagte Rech und gab sich aber zuversichtlich, dass Oberdorf noch vor der Winterpause zurückkehrt.

DEINE MEINUNG

Im Wintertransferfenster könnten die Bayern also aktiv werden. „Unabhängig davon müssen wir uns Gedanken machen, auch weil sich Amani verletzt hat“, sagte die 45-Jährige.

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