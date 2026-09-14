Bayerns Mega-Serie hält an

Die Megaserie der Bayern-Frauen hält an. Gegen Leverkusen droht eine Niederlage, doch in der Schlussphase drehen die Münchnerinnen auf. Alara sticht als Joker.

Doublesieger Bayern München hat im Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga den ersten Rückschlag der Saison gerade nochmal so verhindert und mit weißer Weste den Kontakt zur Spitze gehalten. Bei Bayer Leverkusen kamen die Münchnerinnen nach zweimaligem Rückstand dank ihrer treffsicheren Joker zurück, gewannen mit 3:2 (0:1) und blieben damit auch im 46. Ligaspiel in Serie ungeschlagen.

Wegen des besseren Torverhältnisses belegt aber Dauerrivale VfL Wolfsburg . Die eingewechselte Alara (88.) erzielte den umjubelten wie glücklichen Siegtreffer.

Die Frauen des FC Bayern bejubeln den Siegtreffer zum 3:2 Die Frauen des FC Bayern bejubeln den Siegtreffer zum 3:2 © IMAGO/STEINSIEK.CH

Bayern-Frauen steigern sich und beweisen Moral

„In der ersten Halbzeit waren wir sehr gut drin, haben aber den Abschluss nicht gefunden oder zu viel gespielt“, sagte Alara, die bereits beim Comeback-Sieg vor zwei Jahren an gleicher Stelle (3:2) in der Schlussminute getroffen hatte. „Ich weiß nicht, ob es am Platz oder der Atmosphäre liegt, aber klar freut man sich, wenn man so spät noch einen Impact haben und das 3:2 machen kann.“

Im Rheinland steigerten sich die Favoritinnen im zweiten Durchgang, blieben aber bis in die Schlussphase zu ungefährlich. Paulina Tomasiak (36.) bestrafte die Bayern mit einem Freistoßtor, der Schuss der Leverkusenerin wurde durch Jovana Damnjanovic unhaltbar abgefälscht. Nach der Pause kam die Mannschaft von Trainer José Barcala durch einen Kopfball von Vanessa Gilles zunächst zum Ausgleich (51.).

Im Gegenzug profitierte aber Leverkusen, das ohne die verletzte Ex-Münchnerin und Kapitänin Carolin Simon auskommen musste, von einem schlimmen Fehler im Aufbau des Gegners. Erneut schlug Tomasiak zu (52.).

Bayern drohte schon die Niederlage und Chancen blieben selten, aber Edna Imade (68.) nutzte eine der wenigen Möglichkeiten kurz nach ihrer Einwechslung zum 2:2 per Kopf.

Kurz vor dem Ende bestrafte die ebenfalls von der Bank gekommene Alara die nachlässigen Leverkusenerinnen mit einem schönen Schuss und sorgte für den schmeichelhaften Sieg ihrer Mannschaft.