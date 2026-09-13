Blitzstart hilft Wolfsburg

Auch in Stuttgart halten die Wölfinnen sich schadlos. Damit bleibt der VfL Spitzenreiter. Auch Eintracht Frankfurt gewinnt.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren starken Start in der Liga nahtlos fortgesetzt. Beim VfB Stuttgart siegte das Team von Thomas Lerch nach einem schnellen Tor mit 2:0 (1:0), mit vier Siegen aus vier Spielen sind die Niedersächsinnen zumindest national weiter nicht aufzuhalten.

Ella Peddemors sorgte bereits in der dritten Spielminute für den Wolfsburger Blitzstart, Nationalspielerin Cora Zicai erhöhte zur Vorentscheidung (69.).

Schmerzhaftes Aus in der CL-Quali

Anfang des Monats setzte es für den VfL noch das schmerzhafte wie dramatische Aus in der Champions-League-Qualifikation, in der Liga kann sich der Klub dagegen weiterhin über die Tabellenführung freuen.

Die bleibt mindestens bis Montag: Um erstmals in dieser Saison die Ligaspitze zu übernehmen, müsste Double-Gewinner FC Bayern München sein schweres Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (18.00 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) mit drei Toren Abstand gewinnen.

In einer wilden Begegnung setzte sich anschließend Eintracht Frankfurt mit 4:2 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch, die nach Rot gegen Svenja Vöhringer (18.) lange in Unterzahl spielte. Die SGE (10) ist vorerst Zweiter, Hoffenheim wartet weiter auf den ersten Punkt der Saison.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga – montags LIVE im Free-TV und im kostenlosen Stream auf SPORT1