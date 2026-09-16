Andrich? Matthäus zieht Goretzka-Vergleich

Robert Andrich steht überraschend in der Startelf von Bayer Leverkusen. Das veranlasst Lothar Matthäus zu einer überraschenden Vorhersage und einem Vergleich mit Leon Goretzka.

Die Zukunft von Robert Andrich bei Bayer 04 Leverkusen ist nach wie vor ungewiss. Lothar Matthäus hat nun eine Lanze für den ehemaligen Nationalspieler gebrochen und keinen Zweifel an Andrichs Wichtigkeit für die Werkself gelassen.

„Andrich setzt sich ganz sicher durch“, sagte Matthäus im Vorfeld der Europa-League-Partie der Werkself gegen Celje (2:0) bei RTL. „Er hat die Energie, er hat das Standing, er hat auch die Fans hinter sich.“

Matthäus sieht Andrichs Zukunft in Leverkusen Matthäus sieht Andrichs Zukunft in Leverkusen © IMAGO/STEINSIEK.CH

Europa League: Andrich überraschend in der Startelf

Matthäus‘ Äußerungen kommen insofern überraschend, als Andrich in der Saisonvorbereitung unter dem neuen Bayer-Coach Carles Martínez ausgebootet worden war. Sein Kapitänsamt verlor Andrich an Edmond Tapsoba, eine Zukunft in Leverkusen schien quasi unmöglich.

Doch zum EL-Auftakt stand Andrich am Mittwochabend plötzlich überraschenderweise in der Startelf der Leverkusener. In der Bundesliga gab es am zweiten Spieltag gegen Union Berlin (4:0) einen Kurzeinsatz für den 31-Jährigen. Matthäus zeigte sich überzeugt, dass Andrich schon bald wieder eine wichtigere Rolle für den Deutschen Meister von 2024 spielen wird.

Andrich: „Will mehr spielen“

„Irgendwann kommt der Trainer vielleicht nicht an ihm vorbei“, sagte der Weltfußballer von 1991. Er gehe „immer voran, nimmt keine Hand vor den Mund und ist mit seiner Einstellung auf dem Platz ein großes Vorbild für seine Mitspieler“. Gegen Celje spielte der 31-Jährige die vollen 90 Minuten durch.

„Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder von Anfang an spielen zu dürfen“, sagte Andrich nach Abpfiff bei RTL. Welche Message Andrich dem Trainer mit seinem Auftritt habe senden wollen, wollte Moderatorin Jana Wosnitza vom Mittelfeldspieler wissen: „Dass ich mehr spielen will, natürlich“, antwortete Andrich. „Das ist immer das Ziel von jemandem, der erstmal hinten dran ist.“

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Matthäus zieht Vergleich mit Ex-Bayern-Star

Noch vor wenigen Wochen war Andrich schließlich nahegelegt worden, den Verein zu verlassen und sich nach Alternativen umzusehen. Doch er blieb im Klub. Diese Situation erinnerte Matthäus im Vorfeld der Partie auch an die Lage eines Ex-Bayern-Stars: „Goretzka ist auch geblieben und wurde dann ganz wichtig für den FC Bayern. Vielleicht wird es mit Andrich das Gleiche bei Leverkusen.“

Goretzka hatte im Sommer 2025 kurz vor einem Abschied beim Deutschen Rekordmeister gestanden, Trainer Vincent Kompany plante sein Mittelfeld ohne ihn. Doch der biss sich im Kader der Bayern fest und kam am Ende der Saison noch auf 48 Pflichtspiele für die Münchner. Inzwischen steht er bei Aston Villa unter Vertrag.

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