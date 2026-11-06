Zum Jahresabschluss testet das Team von Antonio Di Salvo gegen die EM-Teilnehmer Belgien und Kroatien.

Shootingstar Nicolò Tresoldi wird weiter für die deutsche U21 auf Torejagd gehen. Der deutsch-italienische Stürmer vom FC Brügge steht im 23-köpfigen Aufgebot von DFB-Trainer Antonio Di Salvo für die Länderspiele am nächsten Freitag (18.00 Uhr) in Essen gegen Belgien und vier Tage später in Rijeka gegen Kroatien.

Mit Torhüter Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Mika Baur (Celtic Glasgow), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg), Anton Kade (FC Augsburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) kehren fünf Spieler ins Aufgebot zurück, neu dabei sind Torhüter Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims) und Hennes Behrens (FC Augsburg), der wie Baur zuletzt noch Teil des XXL-Kaders von Bundestrainer Jürgen Klopp gewesen war.

Das sagt Klopp über Tresoldi

Jungstar Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach, der im September erst für die U21 debütiert hatte, darf hingegen bei der A-Nationalmannschaft vorspielen. „Ich habe drei Gespräche mit ihm gehabt, die waren top. Ich war mit 17 nicht so selbstbewusst, aber ich war auch nicht so gut mit 17“, sagte Bundestrainer Jürgen Klopp, der mit Tom Bischof, Said El Mala, Lennart Karl, Brajan Gruda, Aleksandar Pavlovic und Finn Jeltsch sechs weitere Profis berufen hat, die noch U21 spielen könnten.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Qualifikation vor einem Monat will Di Salvo gegen die EM-Teilnehmer Belgien und Kroatien seine Turniermannschaft schleifen. „Wir wollen diese beiden Spiele nutzen, um zu schauen, auf welchem Leistungsniveau wir uns im Vergleich mit solch starken Gegnern bewegen“, sagte Di Salvo.

Angeführt wird die DFB-Auswahl dabei von Tresoldi, der sich erst im kommenden Sommer zwischen Deutschland und Italien entscheiden will. „Wir haben eine gute Kommunikation, alles ist besprochen worden, und es gibt im Moment nichts weiter zu sagen“, sagte Klopp am Donnerstag. Auch Paris Brunner, um den zuletzt Gerüchte um einen Verbandswechsel aufgekommen sind, ist wieder Teil der deutschen U21.

DEINE MEINUNG

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Gruppen werden am 26. November in Belgrad ausgelost.

Die deutsche U21 im Überblick

TOR: Mio Backhaus (SC Freiburg), Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims), Dennis Seimen (VfB Stuttgart)

ABWEHR: Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Hennes Behrens (FC Augsburg), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Abdoul Karim Coulibaly (Racing Straßburg), Linus Gechter (Hertha BSC), Leandro Morgalla (RB Salzburg), Joshua Quarshie (Sturm Graz), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

MITTELFELD: Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), Mika Baur (Celtic Glasgow), Louey Ben Farhat (Karlsruher SC), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg), Arijon Ibrahimovic (FC Augsburg), Anton Kade (FC Augsburg), Mert Kömür (FC Augsburg), Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim), Laurin Ulrich (SC Paderborn)

ANGRIFF: Paris Brunner (AS Monaco), Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart), Nicolò Tresoldi (FC Brügge)