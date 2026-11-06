„Bin das perfekte Beispiel“: Klose lobt Füllkrug-Rückkehr

Der einstige Weltmeister findet es gut, dass der Stürmer von Werder Bremen für die Nationalmannschaft nominiert wurde.

Miroslav Klose hält die Rückkehr von Niclas Füllkrug in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für richtig. „Ich habe selbst bis 38 gespielt und wurde mit 36 Weltmeister“, sagte der Trainer des Zweitligisten 1. FC Nürnberg im Interview mit RTL/Sky Sport, „also ich glaube, ich bin das perfekte Beispiel.“ Füllkrug, 33 Jahre alt, war von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Nations-League-Partien in Serbien am 13. November und drei Tage später gegen die Niederlande nominiert worden.

Sein bislang letztes Länderspiel hatte Füllkrug im Juni 2025 bestritten, seit seiner Rückkehr zu Werder Bremen im Sommer blüht der Angreifer jedoch auf und führt die Bundesliga-Torjägerliste derzeit mit neun Treffern an. „Niclas bringt viele Komponenten mit, die uns im Spiel einfach guttun“, sagte Klose, der mit 71 Treffern Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist. „Er macht Tore, er ist präsent auf dem Spielfeld und er geht mit Leistung voran“, fügte der 48-Jährige an: „Das sind Sachen, bei denen ich sage: Das ist ein Nationalspieler.“