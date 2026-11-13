Am fünften Spieltag der Nations League steht Deutschland mit Trainer Jürgen Klopp in Serbien mächtig unter Druck. SPORT1 gibt einen Überblick, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Der Druck wird größer auf Jürgen Klopp und die Deutsche Nationalmannschaft. Das DFB-Team braucht in Serbien einen Sieg, um noch realistische Chancen auf das Viertelfinale in der Nations League zu haben.

Auch deshalb sind die Experimente beim Bundestrainer zumindest im großen Stil vorbei. Im Oktober hatte Klopp noch zwei Kader und 44 Spieler für die vier Nations-League-Spiele nominiert. Jetzt ist es nur noch ein 24-Mann-Kader rund um Rückkehrer Niclas Füllkrug.

Jürgen Klopp will mit Deutschland siegen Jürgen Klopp will mit Deutschland siegen © IMAGO/Kirchner-Media

Nations League: So verfolgen Sie Serbien – Deutschland heute LIVE

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Ob Füllkrug in Serbien auch zum Einsatz kommt, ist aber noch offen. Fest steht nur, dass, sollte kein Akteur ausfallen, Wael Mohya erstmal auf sein Länderspiel-Debüt warten muss. Das Gladbacher Top-Talent schaffte zunächst nicht den Sprung in Klopps 23er-Kader für das Spiel.

Noch stehen in der Nations League zwei Spiele auf dem Programm. Vor den abschließenden Spielen steht Deutschland mit fünf Punkten auf dem dritten Platz. Die Niederlande, auf die Deutschland im abschließenden Spiel trifft, liegen mit acht Punkten an der Tabellenspitze. Griechenland ist mit acht Punkten Zweiter. Um das Viertelfinale zu erreichen, muss Deutschland mindestens noch auf Platz zwei springen.

Nations League: Serbien – Deutschland wird zu halbem Geisterspiel

Das Team von Jürgen Klopp muss in Belgrad nicht im normalen Hexenkessel bestehen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte Serbien wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Fans in der Nations League gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) zu einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Zudem waren 50.000 Euro Strafe zu zahlen.

Zumindest ein komplettes Geisterspiel bleibt Deutschland jetzt aber doch erspart. Denn Kinder unter 14 Jahren dürfen laut UEFA-Statuten trotzdem ins Stadion. „Wir rechnen zurzeit mit etwa 5.000 Besuchern“, teilte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.

DEINE MEINUNG

Und auch einige deutsche Fans werden im Stadion sein. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gibt 50 Karten aus seinem 200-Ticket-Kontingent für die Delegation, Betreuer und Angehörige an „Allesfahrer“ weiter, die in den vergangenen Jahren am meisten Bonuspunkte für Länderspielbesuche gesammelt haben.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)