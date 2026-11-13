In den letzten Jahren war Jürgen Klopp als Werbegesicht in den deutschen Medien prominent vertreten. Mit seiner Rolle als Nationaltrainer könnte sich das Werbeengagement des 59-Jährigen ändern.

Jürgen Klopp ist nicht nur einer der erfolgreichsten Trainer der Welt, sondern auch ein extrem beliebtes Werbegesicht. Der aktuelle Bundestrainer ist im Laufe seiner Karriere um die 25 öffentlich dokumentierte Werbepartnerschaften eingegangen. Unter anderem warb er für Versicherungen, Sportartikelhersteller und Vergleichsportale.

Im Podcast OMR hat Marc Kosicke, ehemaliger Berater und enger Vertrauter von Klopp, jetzt über das Werbeengagement des ehemaligen Liverpool-Trainers gesprochen.

Jürgen Klopp im Trainingslager in Herzogenaurach Jürgen Klopp im Trainingslager in Herzogenaurach © IMAGO/MIS

Auf die Frage, ob Klopps Werbeeinnahmen eher bei 10.000 oder 100.000 Euro am Tag liegen, sagte er, dass die Antwort „eher weiter bei der zweiten Zahl“ liege.

Genaue Zahlen wollte Kosicke aber nicht nennen, auch weil er nach seinem Wechsel in die Rolle des Co-Trainers für Strategie, Entwicklung und Innovationen beim DFB offiziell nicht mehr für die Werbeangelegenheiten von Klopp verantwortlich sei.

Jürgen Klopp „sieht sich selber nicht gerne so viel“

In den vergangenen Jahren war Klopp als Werbegesicht in den deutschen Medien sehr präsent. „Zu Spitzenzeiten hatten wir acht Partner. Die sind dann alle sehr intensiv in der Nutzung“, erklärte Kosicke im Podcast.

Schon vor dem gemeinsamen Engagement beim DFB sprachen die beiden engen Vertrauten darüber, die Anzahl der Werbepartner zu reduzieren.

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„Und vielleicht ist das jetzt auch der Weg“, erklärte Kosicke: „Für ihn selber war es in Liverpool nicht so schwierig, weil er dort kein deutsches Fernsehen geschaut hat. Er wusste gar nicht, wie viel er on air ist, und das hilft. Er sieht sich selber nicht gerne so viel.“

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