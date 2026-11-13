Philipp Treu überzeugt in der DFB-Elf und lässt alte Probleme vergessen. Kein Wunder, dass er auch innerhalb der Mannschaft in kürzester Zeit immer mehr Verantwortung übernimmt. Schon jetzt steht fest: Der Freiburger hat Wort gehalten.

Das hat es lange nicht mehr gegeben! Eine Länderspielperiode, in der nicht über die Rechtsverteidigerposition diskutiert wird. Und das aus gutem Grund: Philipp Treu hat sich unter Klopp zum großen Überraschungs-Gewinner aufgeschwungen und ist schon jetzt kaum mehr wegzudenken.

Auch gegen Serbien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) dürfte er am Abend wieder in der Startelf stehen. Vor allem Joshua Kimmich dürfte ihm dafür dankbar sein.

Philipp Treu übernimmt im DFB-Team Verantwortung Philipp Treu übernimmt im DFB-Team Verantwortung © IMAGO/Nico Herbertz

Treu macht DFB-Baustelle vergessen

Seit Jahren gehört die rechte Abwehrseite zu den Dauerbaustellen beim DFB. Dass Kimmich dort immer wieder aushelfen musste, lag vor allem an fehlenden Alternativen.

Auch Klopp erkannte das Problem – und zauberte mit Treu kurzerhand die passende Lösung aus dem Hut. Der 25-Jährige hat gegenüber Josha Vagnoman und Ridle Baku inzwischen klar die Nase vorn.

Besonders freuen dürfte das Kimmich, der wiederum zu Treus Vorbildern zählt. Denn der DFB-Kapitän kann sich dank seines neuen Hintermanns endlich wieder auf seine deutlich bevorzugte Rolle im Mittelfeldzentrum konzentrieren.

„Zwischen zwei Frühstücks vom Newbie zum arrivierten Stammspieler“

Dabei hat Treu gerade einmal drei Länderspiele auf dem Buckel, stand in allen drei Partien aber über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Wie schnell er sich festgespielt hat, ist dennoch bemerkenswert. Schon nach dem ersten Lehrgang war für Klopp klar, dass er den Freiburger unbedingt auch beim zweiten Mal dabeihaben wollte.

„Zwischen zwei Frühstücks vom Newbie zum arrivierten Stammspieler“, erklärte Klopp – bekennender Treu-Fan – den rasanten Aufstieg des gebürtigen Heidelbergers.

DEINE MEINUNG

Doch Treu überzeugt längst nicht nur sportlich. Der 25-Jährige ist einer, der vorangehen und Verantwortung übernehmen will. „In so einer Rolle fühle ich mich sehr wohl“, betonte er. Dass das keine leeren Worte sind, zeigt seine Vereinskarriere: Sowohl bei seinem Ex-Klub St. Pauli als auch jetzt beim SC Freiburg gehört er dem Mannschaftsrat an.

Treu will Verantwortung übernehmen

„Ich bin schon jemand, der versucht, sich mit anderen in Verbindung zu setzen. Ich bin ein Spieler, der sehr viel kommuniziert“, beschrieb sich Treu auf der Pressekonferenz in dieser Woche selbst. Auch vor den Mikrofonen macht der Youngster eine gute Figur – selbst wenn er dabei manchmal lieber „die langweilige Freiburger Antwort“ wählt, wie er schmunzelnd verriet.

Sein Verantwortungsbewusstsein ist auch beim DFB nicht unbemerkt geblieben. Rudi Völler fragte ihn deshalb, ob er sich künftig bei der DFB-Stiftung engagieren wolle.

Treu musste nicht lange überlegen: „Da habe ich direkt gesagt: sehr, sehr gerne.“ Besonders die Unterstützung von Kindern und das Engagement für wichtige gesellschaftliche Themen liegen ihm am Herzen.

DFB-Überraschung überzeugt auf und neben dem Platz

Ohnehin gilt Treu als ausgesprochen bodenständig und höflich – ohne dabei auch nur ansatzweise schüchtern zu sein. Eigenschaften, die ihm seine Eltern, die beide im Krankenhaus arbeiten, mit auf den Weg gegeben haben. Und auch die Freiburger Schule ist dafür bekannt, junge Spieler auf dem Boden zu halten.

Auf dem Platz macht sich Treus kommunikative Art ebenfalls bemerkbar. Immer wieder coacht er seinen Vordermann oder den Innenverteidiger neben sich, zuletzt Jonathan Tah. Das hilft nicht nur seinen Mitspielern, sondern auch ihm selbst, in sein laufintensives Spiel zu finden – ganz nach Klopps Geschmack.

Treu hat Wort gehalten

Fakt ist: Treu lebt gerade seinen Traum und wird nicht müde, das zu betonen. Zufrieden zurücklehnen will er sich deshalb aber noch lange nicht. Gerade bei der „Flankenqualität“ und im „letzten Drittel“ sieht er selbst noch Luft nach oben.

Schon jetzt ist Treu eine Riesen-Bereicherung für Klopp und die deutsche Nationalmannschaft. Bei seiner Nominierung hatte er noch kämpferisch angekündigt: „Ich will der Nation zeigen, wer Philipp Treu aus Freiburg ist.“

Nur wenige Wochen später steht fest: Er hat Wort gehalten. Und wie!

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