Das 5:0 der deutschen Nationalmannschaft beschert der ARD eine gute Quote.

Die Berliner Fußball-Gala der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Erzrivale Niederlande hat der ARD eine gute Quote beschert. Im Durchschnitt 10,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das 5:0 der Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp am Montagabend über Oranje, den höchsten Sieg gegen die Elftal seit 1959 (7:0). Das entsprach einem Marktanteil von 42,3 Prozent.

Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag mit 2,8 Millionen Zusehenden sogar bei 54,3 Prozent. Im Hinspiel (1:1) bei Klopps Debüt als neuer Boss hatten beim Privatsender RTL zur ersten Halbzeit noch 10,63 Millionen (Marktanteil 43,7 Prozent) eingeschaltet. Im zweiten Durchgang waren sogar 10,76 Millionen Fans dabei (50,6 Prozent).