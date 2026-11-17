Deutschland zieht in der Nations League ins Viertelfinale ein. Dort könnte es zu einem echten Kracher-Duell kommen. SPORT1 zeigt die möglichen Szenarien.

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem furiosen 5:0 (1:0) gegen die Niederlande im Viertelfinale der Nations League – und zwar als Gruppenerster!

Nach der Gala im „Endspiel“ zum Abschluss der Gruppenphase geht es für die Mannschaft von Jürgen Klopp erst im März 2027 mit dem Viertelfinale weiter. Ausgelost werden die Duelle am Freitag, 20. November, ab 12:00 Uhr (MEZ) in Nyon.

Joshua Kimmich steht mit dem DFB-Team im Nations-League-Viertelfinale Joshua Kimmich steht mit dem DFB-Team im Nations-League-Viertelfinale © IMAGO/DeFodi Images

Nations League: Deutschland könnte auf Spanien treffen

Als Gruppensieger wird das DFB-Team definitiv auf einen Gruppenzweiten treffen. Es könnte also gegen Weltmeister Spanien gehen. Die Mannschaft von Luis de la Fuente belegte in der Gruppe A3 nur den zweiten Platz hinter England.

Ein weiterer möglicher Gegner wäre Belgien. Die Roten Teufel stehen bereits als Gruppenzweiter der Gruppe A1 hinter Frankreich fest.

Nations League: Spannung in Gruppe A4

Ungewissheit herrscht noch in Gruppe A4. Dort entscheidet sich der zweite Platz noch zwischen drei Mannschaften. Im Rennen sind noch Titelverteidiger Portugal, Dänemark und Norwegen.

Die Entscheidung fällt in den abschließenden beiden Gruppenspielen am Dienstagabend. Dabei trifft der aktuelle Gruppenerste Portugal (12 Punkte) in Cardiff auf den Vierten Wales, im Parallelspiel empfängt Dänemark Norwegen. Die Dänen (9 Punkte) liegen aktuell mit drei Punkten Vorsprung vor den Norwegern (6 Punkte) auf Platz zwei, das Hinspiel gewann Norwegen mit 3:2.

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Klopp: „Da sind nur Bretter dabei“

„Ich habe mir das mal angeschaut, da sind nur Bretter dabei, ich freue mich jetzt schon drauf“, sagte Bundestrainer Klopp in der ARD über die Auslosung.

Nach dem letzten Gruppenspieltag steht eine längere Pause an, ehe es Ende März mit den Viertelfinalbegegnungen weitergeht.

Die Endrunde, bestehend aus den letzten vier Mannschaften, wird vom 9. bis 13. Juni 2027 ausgetragen.

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