Der niederländische Bondscoach geht mit seiner Elf nach der bösen Pleite gegen Deutschland hart ins Gericht.

„Das ist ein Schock für mich!“ Xavi Hernández hätte es gar nicht mehr aussprechen müssen – wie schwer die historische Pleite von Berlin auf ihm lastete, war dem niederländischen Bondscoach anzusehen. Blass und niedergeschlagen saß der große Spanier nach dem 0:5 (0:1) seiner Elftal in den Katakomben des Olympiastadions und rang um Worte wie um seine Fassung.

„Ich entschuldige mich bei unseren Fans, uns hat der Glaube gefehlt. Wir müssen mehr Geist und Werte auf den Platz bringen, sonst ist das unmöglich“, sagte der einstige Mittelfeld-Maestro von Spaniens erster Weltmeister-Generation und betonte: „Ich bin enttäuscht und sehr traurig.“

Nur achtmal verlor die Elftal in ihrer Geschichte höher, zuletzt 1959 bei der höchsten Pleite überhaupt in 50 Duellen mit Deutschland (0:7). „Ich war stolz auf die Mannschaft, vorher“, sagte Xavi, schließlich hatte der Europameister von 1988 nur drei Tage zuvor Deutschland-Schreck Griechenland noch mit 7:0 vom Platz gefegt – und nun das. „Das können wir so nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht so untergehen.“

Immerhin: Das „Hauptziel“ in der Nations League sei das Viertelfinale gewesen, und das hat die Niederlande als Gruppenzweiter unter ihrem neuen Coach ja erreicht. „Die ersten fünf Spiele waren gut, heute war es das komplette Gegenteil, ich bin wirklich überrascht“, sagte Xavi: „Vielleicht waren wir zu entspannt, weil wir quasi schon durch waren.“

DEINE MEINUNG

Die Presse ging jedenfalls hart ins Gericht mit der Elftal, der wichtige Säulen wie Kapitän Virgil van Dijk, Frenkie de Jong oder Ryan Gravenberch fehlten. „Niederlande in Deutschland abgeschlachtet“, schrieb De Telegraaf und berichtete von einer „Demütigung“. Im AD war von einem „brutalen Erwachen“ die Rede. Xavi jedenfalls wirkte, als hätte ihn jemand unsanft aus den schönsten Träumen gerissen.