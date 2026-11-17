Seine Entwicklung haben dem gebürtigen Berliner nicht viele zugetraut.

Der Interview-Marathon nach seinem Traumtor kam Derry Scherhant etwas ungelegen. Der gebürtige Berliner hatte nach seinem unvergesslichen Heimspiel im Olympiastadion schließlich noch Pläne für die Nacht. „Ich habe noch einen Geburtstag nachzuholen, den ich im Kreise der Nationalmannschaft feiern durfte. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant“, sagte der 24-Jährige nach dem furiosen 5:0 (1:0) der DFB-Auswahl in der Nations League gegen die Niederlande.

Scherhant hatte den höchsten Sieg gegen den Erzrivalen seit 67 Jahren mit einem Gewaltschuss in den Winkel eingeleitet – und damit nicht nur Bundestrainer Jürgen Klopp und seine Mitspieler verzückt. 50 Karten hatte der Flügelspieler des SC Freiburg für seine Familie und Freunde geordert, sie jubelten ausgelassen mit. „Was ist das denn für eine Geschichte? Ich glaube, der hatte einen ganzen Block im Stadion“, sagte Klopp.

Beim SC Charlottenburg stand Scherhant das erste Mal auf dem Fußballplatz, es folgten viele Berliner Vereine, ehe er über Hertha BSC nach Freiburg kam. „Es ist echt surreal“, sagte Scherhant. Denn so eine Karriere hätten ihm viele gar nicht zugetraut. „Von einigen Leuten hieß es, maximal Regionalliga für dich“, berichtete Scherhant. Daher sei nun „auch ein bisschen Genugtuung dabei, es den Leuten bewiesen zu haben“. Wenn er damals in seinem Umfeld gefragt hätte, ob er Profi werde, dann hätten 99 Prozent „niemals“ gesagt, so Scherhant: „Und ein Prozent hätte gesagt, wenn er vielleicht hart an sich arbeitet. Die haben an mich geglaubt.“

Nach seinem vierten Länderspiel ist er erst einmal in der Nationalmannschaft vorne links gesetzt. Nach seinem Schuss ins Glück gegen die Niederlande konnte er sich vor Gratulanten kaum retten. „Ich habe nur kurz auf mein Handy geschaut, es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Nachrichten. Da brauche ich ein bisschen, um sie zu beantworten“, sagte Scherhant.

DEINE MEINUNG

Unter Klopp habe er gelernt, „mutig zu sein“. Dafür sei er „sehr dankbar“. Klopp verlange von ihm, aber auch defensiv zu arbeiten: „Das versuche ich einfach umzusetzen.“

Ansprüche meldet er nicht an. „Ich bin glücklich, hier dabei sein zu dürfen“, versicherte Scherhant. Er versuche „jedes Spiel Vollgas und das Maximum zu geben, damit ich mir nichts vorwerfen kann“.

Danach war der Interview-Marathon beendet – und Derry Scherhant konnte in die Nacht starten.