Die Diskussionen um den umstrittenen "Kronen"-Jubel von Felix Nmecha reißen nicht ab. Jürgen Klopp klärt auf, wie er über das Brandthema denkt.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich erneut zum überaus umstrittenen „Kronen“-Torjubel von Nationalspieler Felix Nmecha geäußert und seine persönliche Meinung kundgetan.

Vor dem Nations-League-Spiel in Serbien (LIVETICKER) wurde Klopp bei RTL von Moderatorin Laura Wontorra gefragt, ob er ein Problem damit gehabt hätte, wenn Nmecha im DFB-Team auf seinem Torjubel besteht.

Felix Nmecha beim Torjubel Felix Nmecha beim Torjubel © IMAGO/STEINSIEK.CH

„Das weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Ich hatte kein Problem mit dem Torjubel, bis man mir gesagt hat, was er aus Sicht mancher Leute bedeutet. Ich weiß mittlerweile, dass es das für Felix nicht bedeutet hat. Dann habe ich auch kein Problem mit dem Torjubel“, sagte Klopp.

Nmecha wird im DFB-Team auf Jubelgeste verzichten

Zumindest in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird Nmecha auf die Jubelgeste verzichten. Das resultierte aus einem Gespräch mit dem Coach, wie es Klopp am Donnerstag auf der Pressekonferenz selbst verlauten ließ.

„In unserer Position, wenn da draußen Diskussionen entstehen, müssen wir ständig reagieren – über Dinge, über die wir vorher so gar nicht nachgedacht haben. Das haben wir jetzt versucht, haben das gemacht“, erklärte Klopp.

Felix habe zu ihm nicht gesagt, dass er nicht mehr so jubeln „wolle“, sondern dass er auf die Geste verzichtet, „weil er auch versteht, dass da draußen Diskussionen entstehen. Die wollen wir nicht haben. Wir haben uns trotzdem gemeinsam Gedanken gemacht, wie man jubeln kann, um Jesus zu preisen, und dass die Leute einen danach in Ruhe lassen“, fuhr Klopp fort.

DEINE MEINUNG

„Noch mal: Mir gegenüber hat Felix Nmecha ganz klargemacht, dass alles, was darüber gesagt wurde, nicht seinem Gedankengut entspricht. Und dann ist es für mich in Ordnung“, machte der 59-Jährige deutlich.

„Kronen“-Jubel von Nmecha sorgt für Aufregung

Nmecha hatte beim 2:1 mit Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg beide Tore geschossen und dann erneut seinen umstrittenen Jubel gezeigt. Der Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone wird mit dem evangelikalen Netzwerk „Ballers in God“ assoziiert.

Im Anschluss äußerte die Dortmunder Fan- und Förderabteilung Kritik an dem 26-Jährigen und forderte eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken. Nmecha selbst schrieb in einer Reaktion bei Instagram, sein Jubel habe zu Missverständnissen geführt. Die geforderte Abgrenzung fehlte in seinem Post in den Sozialen Medien jedoch.

„Ich habe mir absolut nichts dabei gedacht. Dann ging es los und ich habe angefangen, mich zu informieren. Er ist ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher und offener junger Mann. Er verströmt gute Vibes, wenn er mit uns zusammen ist“, sagte Klopp am Donnerstagabend in der serbischen Hauptstadt.

„Ballers in God“ soll auch für die Glaubens-Kampagne „The King’s Return“ verantwortlich sein. Nmechas jüngst wieder gezeigter Torjubel ähnelt einer Geste, die dieser Kampagne entstammt. Laut Recherchen des ARD-Magazins „Monitor“ wurden in diesem Umfeld Homosexualität beispielsweise als „Sünde“ und eine Abtreibung als „Satans Plan“ dargestellt.

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