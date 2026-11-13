Deutschland trifft am Freitagabend in Belgrad auf Serbien. Doch warum findet das Spiel in der Nations League ohne die gewohnt große Kulisse statt?

Auf die deutsche Nationalmannschaft warten in der Nations-League-Partie in Serbien am Freitagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ungewöhnliche Umstände. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits im Oktober bestätigt hatte, sind für das Spiel im Stadion Rajko Mitic kaum Zuschauer zugelassen.

Die UEFA hatte Serbien für rassistisches und diskriminierendes Verhalten seiner Anhänger in den vergangenen Spielen in der Nationenliga gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) bestraft. Neben dem Zuschauerausschluss verhängte sie eine Strafe von 50.000 Euro. Serbische Fans durften schon beim Hinspiel in München (2:0 für Deutschland) nicht dabei sein.

Das Stadion Rajko Mitic in Belgrad wird bei Deutschlands Spiel gegen Serbien so gut wie leer bleiben Das Stadion Rajko Mitic in Belgrad wird bei Deutschlands Spiel gegen Serbien so gut wie leer bleiben © IMAGO/Kirchner-Media

Nations League: Bis zu 5000 Zuschauer in Belgrad?

Immerhin: Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp darf von einer kleinen Fan-Gruppe unterstützt werden, denn der DFB gibt 50 Karten aus seinem 200-Ticket-Kontingent für die Delegation, Betreuer und Angehörige an „Allesfahrer“ weiter, die in den vergangenen Jahren am meisten Bonuspunkte für Länderspielbesuche gesammelt haben. Am Dienstag bestätigte der DFB einen entsprechenden Bericht der Bild.

Zudem dürfen Kinder unter 14 Jahren, beispielsweise Schulklassen, ins Stadion gelassen werden. „Wir rechnen zurzeit mit etwa 5.000 Besuchern“, teilte ein Verbandssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)