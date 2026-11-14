Klopp fiebert dem „Endspiel“ entgegen

Mit einem Sieg gegen die Niederlande hätte die DFB-Auswahl das Viertelfinale in der Nations League erreicht.

Bundestrainer Jürgen Klopp fiebert nach dem Pflichtsieg in Serbien der Kür gegen den Erzrivalen Niederlande entgegen. „Wir wollten dieses Endspiel in Berlin. Es wird hoffentlich ein Topspiel vor einer tollen Kulisse. Wir freuen uns wie Bolle auf das Spiel gegen eine bärenstarke holländische Mannschaft“, sagte Klopp nach dem 3:1 (2:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Belgrad.

Durch den zweiten Erfolg in Klopps Amtszeit hat die DFB-Auswahl den Einzug ins Viertelfinale der Nations League in der eigenen Hand. Mit einem Sieg gegen die Niederlande im Olympiastadion wäre das Ticket für die K.o.-Phase gebucht. „Wir haben noch viel Verbesserungspotenzial, aber wir haben viele positive Zeichen gezeigt. Diese Zeichen sind super wichtig“, sagte Klopp nach dem ungefährdeten Erfolg in der serbischen Hauptstadt.

Noch in der Nacht ging der Flieger zurück nach Deutschland, bereits am Samstag beginnt in Herzogenaurach mit dem Spielersatztraining die Vorbereitung auf das Duell mit den Niederländern, die beim 7:0 gegen Griechenland mächtig Eindruck hinterlassen hatten.

„Wir freuen uns sehr auf das Spiel“, versicherte Kapitän Joshua Kimmich. „Das wird herausfordernd“, ergänzte Rückkehrer Niclas Füllkrug und fügte an: „Es wird auf die Art und Weise ankommen, wie wir auftreten. Wir wollen die nächsten Schritte gehen.“