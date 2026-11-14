Damars herzlicher Torjubel: „Der war einfach da“

Nach seinem Treffer nimmt der 22-Jährige einen Balljungen in den Arm. Anschließend trifft er zweimal die Latte - und die U21 verliert ihren EM-Test.

Erst jubelte Muhammed Damar mit seinen Teamkollegen, dann nahm er kurzerhand einen euphorisierten Balljungen in den Arm und hob ihn hoch. „Der war einfach da, ich wollte nicht, dass er sich alleine freut. Also habe ich ihn einfach mal gepackt“, erzählte der Spielmacher vom VfL Wolfsburg nach seinem U21-Comeback beim 1:2 (1:1) im ersten EM-Test gegen Belgien über den kuriosen Moment.

Sein neuer Kumpel, ein Spieler aus der U10 von Rot-Weiss Essen, teilte die Szenen noch am Abend bei Instagram. „Ein Tor, ein unvergesslicher Jubel und ein Moment, den ich nie vergessen werde“, hieß es im von den Eltern geführten Account zu den Bildern.

Damar hatte in der 25. Minute mit einem cleveren Freistoß unter der Mauer hindurch zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. „Das war alles intuitiv. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, dann habe ich gesehen, dass die Mauer so steht“, sagte der 22-Jährige, der nach seinem herzlichen Moment mit dem jungen Fan auch noch zu Co-Trainer Ovid Hajou stürmte. „Der Ovid ist ein geiler Mann, ich mag den sehr. Der hat mir heute gesagt, dass ich einen Freistoßtreffer oder eine -vorlage machen werde.“

Trotz einer starken Vorstellung Damars, der nach knapp einem Jahr Pause wieder für die U21 auflaufen durfte, reichte es letztlich nicht zum Sieg. Auch, weil Damar noch zweimal nur die Latte traf. „Ich ärgere mich wirklich sehr, sehr darüber. Wenn ich einen davon mache, sieht das Spiel anders aus“, sagte der gebürtige Berliner. Dennoch sei er „glücklich, dass ich ein gutes Spiel abliefern konnte, weil ich richtig Bock drauf hatte. Ich habe Riesenspaß hier, ich liebe es, den Adler auf der Brust zu tragen, das macht mich stolz“.

DEINE MEINUNG

In einem durchaus hitzigen Testspiel auf dem Weg zur EM-Endrunde im Sommer in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) sorgten der ehemalige Dortmunder Julien Duranville (8.) und Romeo Vermant (65.) im Essener Stadion für die erste Niederlage der deutschen U21 nach zuvor acht Siegen. „Verlieren mag ich auf keinen Fall. Unglückliche Gegentore, das darf uns nicht passieren“, sagte Damar: „Aber solche Spiele sind da, um zu lernen. Lieber jetzt als nächstes Jahr.“