Nations League: So erreicht Deutschland das Viertelfinale

Schafft es Deutschland ins Nations-League-Viertelfinale? Nach dem Sieg gegen Serbien hat die Mannschaft von Jürgen Klopp das Weiterkommen selbst in der Hand. SPORT1 zeichnet die möglichen Szenarien auf.

Die deutsche Nationalmannschaft kann am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt machen. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Serbien am Freitagabend trifft das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp in Berlin auf die Niederlande und hat das Weiterkommen in der eigenen Hand.

Dabei hat die DFB-Auswahl zwei Möglichkeiten, um den Sprung unter die besten acht Teams zu schaffen.

Brajan Gruda (l.) und Florian Wirtz bejubeln den Sieg gegen Serbien Brajan Gruda (l.) und Florian Wirtz bejubeln den Sieg gegen Serbien © IMAGO/Kirchner-Media

DFB-Team hat alles in der eigenen Hand

Mit einem Sieg gegen Oranje wäre Deutschland sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Die Mannschaft würde damit unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Griechenland und Serbien einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe erreichen.

Auch ein Unentschieden könnte reichen. Dafür müsste allerdings Griechenland gleichzeitig gegen Serbien verlieren. Nur in diesem Fall würde Deutschland die Griechen in der Tabelle hinter sich lassen und das Viertelfinal-Ticket lösen.

Bei einer Niederlage gegen die Niederlande ist der Viertelfinal-Einzug dagegen nicht mehr möglich. Die Partie in Berlin wird damit zum entscheidenden Duell für die Mannschaft von Klopp.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.