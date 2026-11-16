Havertz sieht „Luft nach oben“

So ehrlich reagiert Havertz auf die Kritik an ihm

Arsenal-Star Kai Havertz glaubt, sich in der Nationalmannschaft noch verbessern zu können.

Kai Havertz sieht sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht auf seinem allerhöchsten Niveau angekommen.

„Ich habe hier nicht alles falsch gemacht, aber da ist Luft nach oben“, sagte der Stürmer vom FC Arsenal vor dem entscheidenden Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Berlin. „Wenn ich meine Chancen habe, will ich sie natürlich auch nutzen.“

Kai Havertz ist im Sturm der Nationalmannschaft gesetzt Kai Havertz ist im Sturm der Nationalmannschaft gesetzt © picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Marcel von Fehrn

Klopp will noch mehr aus Havertz herauskitzeln

Auch Jürgen Klopp glaubt, dass aus Havertz noch ein wenig mehr herauszukitzeln ist. „Bei Kai ist einfach das Gesamtpaket top. Man muss immer damit rechnen, dass er ein herausragendes Spiel macht, weil er alle Fähigkeiten dazu hat“, sagte der Bundestrainer. „Wenn da noch etwas ist, dass man ausreizen kann, bin ich zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.“

Eine Idee hat Havertz dann auch schon, allerdings geht es ums Kollektiv: „Wir haben als Mannschaft die letzten Turniere zu negativ gestaltet. Die Resultate müssen her.“

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